Bei ZDFneo ist am Donnerstag die zweite Staffel von "Glow Up" mit Riccardo Simonetti gestartet. Die Show, in der "Deutschlands nächster Make-up-Star" gesucht wird, erzielte zum Auftakt auch recht gute Quoten, vor allem im direkten Vergleich mit Staffel eins. So lag der Marktanteil beim jungen Publikum zum Staffelstart bei 1,8 Prozent - ein Bestwert. Die erste Staffel erzielte im vergangenen Jahr durchschnittlich nur 1 Prozent Marktanteil. 150.000 Menschen sahen am Donnerstag zu, insgesamt musste sich ZDFneo damit mit nur 0,7 Prozent begnügen.

Bei Arte war das Interesse an den ersten vier Folgen der vierten "Borgen"-Staffel derweil überschaubar. Die ersten beiden Episoden erreichten jeweils noch mehr als 100.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, ab 23:30 Uhr fiel Arte dann aber unter diese Marke. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei rund 1,0 Prozent, bei den Jüngeren wurden zunächst nur 0,2 Prozent gemessen. Die Folgen zwei und drei steigerten sich in der Altersklasse der 14- bis 49-Jährigen dann noch auf 0,7 und 0,8 Prozent, nach Mitternacht waren sogar 1,8 Prozent drin.

Recht überschaubar war auch das Interesse an den European Qualifiers zur Fußball-EM 2024 bei Nitro. Das Match zwischen Frankreich und Irland verfolgten 340.000 Menschen, der Marktanteil beim jungen Publikum lag etwas über 1,0 Prozent. Insgesamt lag der Marktanteil während der zweiten Halbzeit bei immerhin 1,8 Prozent.

Richtig aufgedreht haben am Donnerstag in der Sparte andere Sender. RTLup etwa, das am Ende auf 3,2 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum kam und damit im Ranking aller Sender auf Platz sechs lag. In der Primetime kam der "Blaulicht-Report" auf mehr als eine halbe Million Zuschauerinnen und Zuschauer, Strecke gemacht hat der Sender aber auch in der Daytime - und hier vor allem mit den verschiedenen Gerichtsformaten. So kam "Das Jugendgericht" am Vormittag zwischenzeitlich auf 7,2 Prozent. Und auch "Das Familiengericht" und "Das Strafgericht" lagen nachmittags bei mehr als 4,0 Prozent.

Stärkster Nischensender beim jungen Publikum war ZDFinfo, das den Donnerstag mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 2,8 Prozent beendete. Am Abend war es mal wieder "Ancient Apocalypse", das einen eindrucksvollen Aufwärtstrend hinlegte. Noch um 21:40 Uhr waren 2,0 Prozent drin, die Folge danach konnte den Marktanteil schon mehr als verdoppeln und lag bei 4,1 Prozent. Zwei weitere Ausgaben steigerten sich auf 5,8 und 7,9 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt