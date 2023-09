Von einer Blamage der deutschen Fußballnationalmannschaft ist seit dem späten Samstagabend die Rede. In Wolfsburg verlor das Team von Trainer Hansi Flick gegen Japan mit 1:4 – entsprechend soll der Job des Übungsleiters nun gewaltig wackeln. Während das Resultat auf dem Platz also wirklich eine Enttäuschung war, siegten die DFB-Kicker immerhin in Sachen TV-Reichweiten. Auch wenn sie unter den Ergebnissen blieben, die wichtige Nationalmannschaftsspiele noch vor fünf oder zehn Jahren holten, lag die RTL-Übertragung des Spiels klar vor der Konkurrenz und zwar in allen relevanten Gruppen.

5,3 Millionen Personen sahen nach 20:45 Uhr die erste Halbzeit, nach dem Seitenwechsel stieg die ermittelte Reichweite sogar auf 6,36 Millionen zusehende Personen an. 24,6 und 30,4 Prozent Marktanteil waren im Gesamtmarkt die Folge. Bei den 14- bis 49-Jährigen sicherte sich RTL mit 29,4 und 35,4 Prozent Marktanteil spielend die Marktführung. Schon die kurzen Vorberichte liefen mit 19,1 Prozent erstklassig und auch die rund eineinhalbstündige Nachberichterstattung landete mit 20,4 Prozent sehr weit über dem eigenen Senderschnitt.



Begonnen hatte der lange Fußballabend bei RTL übrigens mit gut zehn Minuten Verspätung. Roberta Bieling präsentierte ab 20:15 Uhr noch ein spontan eingeschobenes "RTL Aktuell Spezial", das sich um das Erdbeben in Marokko drehte. 13,8 Prozent Marktanteil generierte das Informationsprogramm bei den 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt schauten im Schnitt 2,26 Millionen Menschen zu.



Für RTL war es also ein starker Samstag. Bei den 14- bis 49-Jährigen sicherte sich der Kanal mit großem Abstand den ersten Platz. Hier generierte der Sender 14,9 Prozent – Sat.1 als Zweitplatzierter kam auf gerade einmal 6,5 Prozent – diesen Wert generierte übrigens auch Das Erste. Viel Sport gab es auch anderswo noch zu sehen. So hatte ProSieben Maxx von mittags bis abends Platz geschaffen für diverse "ran"-Übertragungen. So sicherte sich die "Rugby WM" mittags und am frühen Nachmittag bis zu 1,3 Prozent und am späten Abend dann teils 1,9 Prozent.



Ein College-Football-Spiel am Vorabend erreichte im zweiten Viertel den besten Wert (2,6%) – und zuvor gab es auch Football aus Deutschland. Das Spiel zwischen Berlin und Frankfurt wurde jedoch von zwei medizinischen Notfällen überschattet und schlussendlich kurz vor dem Ende abgebrochen. 2,2 Prozent Marktanteil holte das vierte Viertel, während der anschließenden Nachberichterstattung schauten sogar 3,3 Prozent der 14- bis 49-Jährigen zu.

Und auch Super RTL setzte am Samstag kurzzeitig auf Football – "Toggo Touchdown" soll den Jüngeren den US-Sport näher bringen. Zwischen 19:55 und 20:15 Uhr schauten insgesamt aber nur 30.000 Personen zu. Bessere Werte holte dann der Film "Sing" zur Primetime mit 210.000 – und einer Zielgruppen-Quote in Höhe von guten zwei Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt