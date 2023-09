am 15.09.2023 - 08:38 Uhr

Mit Blick auf die 14- bis 49-Jährigen für die besten Marktanteile des Donnerstagabends bei ZDFneo gesorgt hat das Debüt der neuen Gesprächssendung "Neo Ragazzi". Das Format mit Sophie Passmann und Tommi Schnitt sicherte sich ab 22:18 Uhr im Schnitt 2,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Rund 90.000 Personen sahen Folge eins linear. Insgesamt belief sich die Reichweite auf 150.000 zusehende Menschen bei ZDFneo, weitere kommen über die ZDF Mediathek hinzu.

Programmiert wurde der Neustart nach "Maithink X" und "ZDF Magazin Royale". Die beiden Formate sicherten sich Gesamt-Reichweiten in Höhe von 140.000 und 170.000. Bei den 14- bis 49-Jährigen lagen die gemessenen Quoten bei 1,7 sowie 2,1 Prozent. Das die Primetime eröffnende "Glow Up" hatte bei den Jüngeren eineinhalb Prozent erreicht, die Gesamt-Reichweite belief sich während der einstündigen Ausstrahlung im Linearen auf 130.000.



Mit Filmen punktete am Donnerstagabend indes der Disney Channel. "Cinderella" und "Plötzlich Prinzessin 2" generierten 2,3 und 2,6 Prozent Marktanteil. Stark unterwegs war auch Nitro, wo "SWAT" ungewohnt hohe Werte generierte. Schon ab 20:15 Uhr kam die amerikanische Serie auf 3,5 Prozent, ab kurz vor Mitternacht steigerte sie sich auf fünf Prozent, nachts waren dann sogar über sechs Prozent drin.

One erlebte ab 20:45 Uhr ungewohnt hohen Zuspruch. "Sträters Männerhaushalt" interessierte im Schnitt rund 0,36 Millionen Menschen ab drei Jahren. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag die ermittelte Quote bei schönen 3,2 Prozent.

