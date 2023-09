am 19.09.2023 - 08:36 Uhr

2,93 Millionen Menschen haben sich am Montag ab 20:15 Uhr die Doku "Mein Italien unter Meloni" von und mit Ingo Zamperoni angesehen, das waren rund eine Million mehr als vor einer Woche bei der Polit-Doku "Ernstfall" (DWDL.de berichtete). Mit einem Marktanteil beim Gesamtpublikum in Höhe von 11,4 Prozent kann man beim Sender zufrieden sein. "Tagesthemen"-Moderator Zamperoni begab sich in der Doku auf eine Reise durch das Land und blickte auf die politischen Verhältnisse.

Besonders gefragt war das alles beim jungen Publikum, wo sich "Mein Italien unter Meloni" sogar an die Spitze aller Primetime-Formate setzte. 600.000 Zuschauerinnen und Zuschauer kamen aus der Altersklasse der 14- bis 49-Jährigen, keine andere Sendung nach 20:15 Uhr war hier erfolgreicher. Der Marktanteil lag bei sehr guten 11,1 Prozent.

Vom starken Vorlauf profitierte schließlich auch "hart aber fair", das thematisch an die Doku anschloss und über den Rechtsruck in Italien und die Auswirkungen auf Deutschland diskutieren ließ - natürlich mit Ingo Zamperoni. Hier sahen 2,53 Millionen Menschen zu und damit deutlich mehr als üblicherweise unter Louis Klamroth bislang in diesem Jahr, der Marktanteil lag bei 10,4 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden immerhin noch 7,1 Prozent gemessen.

Insgesamt die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer erreichte am Montag allerdings nicht Das Erste, sondern das ZDF. Mit dem Krimi "Laim und die schlafenden Hunde" unterhielten die Mainzer zur besten Sendezeit 5,07 Millionen Menschen, das entsprach 19,9 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum waren 8,3 Prozent drin. Das Action-Drama "Midway – Für die Freiheit" von Roland Emmerich steigerte sich später am Abend bei den 14- bis 49-Jährigen auf 10,7 Prozent und erzielte auch insgesamt richtig gute 15,8 Prozent, 2,07 Millionen Menschen sahen im Schnitt bis nach Mitternacht zu.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt