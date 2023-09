© SWR/Kay Nietfeld/dpa

Mit einer Langzeitbeobachtung der Ampel-Koalition hat Das Erste am Montag in der Primetime weniger als zwei Millionen Menschen erreicht, dafür sahen vergleichsweise viele Jüngere zu. Der Tagessieg ging an das ZDF, bei den 14- bis 49-Jährigen lag Vox vorn.