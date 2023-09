Drei Staffeln der Serie "Merz gegen Merz" sind bislang im ZDF zu sehen gewesen und aus Sicht der linearen TV-Quoten waren die alles andere als erfolgreich. Keine der drei Staffeln schaffte im Schnitt einen Marktanteil, der über dem Senderschnitt der Mainzer lag. Zuletzt waren einstellige Marktanteile beim Gesamtpublikum die Regel und auch beim jungen Publikum lief es für Annette Frier und Christoph Maria Herbst nicht sonderlich gut. Doch die Serie hat eine treue Fangemeinde - und auch deshalb hat das ZDF beschlossen, einen Film zur Serie zu machen.

Und dieser Film lief nun auch gar nicht so schlecht. 3,18 Millionen Menschen verfolgten am Donnerstag zur besten Sendezeit "Merz gegen Merz - Hochzeiten", das entsprach beim Gesamtpublikum guten 12,9 Prozent Marktanteil. Nur die "heute"-Nachrichten hatten am Donnerstag im ZDF noch mehr Zuschauerinnen und Zuschauer. Bei den 14- bis 49-Jährigen blieb aber auch der "Merz gegen Merz"-Film bei überschaubaren 6,7 Prozent hängen.

Deutlich besser machte es da ein Krimi im Ersten. "Nord bei Nordwest - Der Ring" versammelte ab 20:15 Uhr 6,43 Millionen Menschen vor den TV-Geräten. Das ist auch deshalb so erstaunlich, weil es sich bei dem Film um eine Wiederholung handelte - bei der Premiere im Januar 2022 sahen noch fast neun Millionen Personen zu. Aber auch an diesem Donnerstag reichte es zu fantastischen 26,1 Prozent Marktanteil. Und selbst beim jungen Publikum lag der Krimi angesichts von 9,4 Prozent deutlich über dem Senderschnitt.

"Fakt" schaffte es im Anschluss allerdings, die Krimi-Reichweiten mehr als zu halbieren. Nur noch 2,93 Millionen Menschen waren beim Magazin mit dabei, was dennoch für sehr gute 13,7 Prozent Marktanteil reichte. Für das Magazin, das normalerweise am Dienstagabend beheimatet ist, war es übrigens die höchste Reichweite seit Ende 2021. Im ZDF meldete sich unterdessen am Vorabend "Notruf Hafenkante" mit neuen Folgen zurück: Exakt drei Millionen Menschen verfolgten den Auftakt in die neue Staffel, das sorgte für 14,2 Prozent Marktanteil.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt