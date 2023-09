Hatten sich Das Erste und das ZDF mit Blick auf den Gesamtmarkt ein enges Rennen um den Sieg geliefert, gab es ein solches Foto-Finish auch bei den klassisch Umworbenen. Hier duellierten sich RTLs "Lego Masters" mit einer weiteren Ausgabe von "The Voice of Germany" in Sat.1. RTL sicherte sich mit der Spielshow 12,6 Prozent, Sat.1 kam mit der Musikshow auf 12,5 Prozent. Insofern werden beide Sender also ein positives Fazit ziehen können. Insgesamt übrigens hatte "The Voice" mit 1,52 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern die Nase sehr deutlich vorn. "Lego Masters" kam bei RTL nur auf 1,2 Millionen.





Und auch Vox wird sich freuen: Der Kölner Sender zeigte zur besten Ausstrahlungszeit "Goodbye Deutschland" und holte damit durchaus ordentliche sechs Prozent bei den Umworbenen. Im Vorabendprogramm von Vox hatte zudem einmal mehr "Das perfekte Dinner" mit 9,2 Prozent überzeugt. Blickt man also auf die Tagesmarktanteile 14-49, dann grüßt RTL mit knapp zehn Prozent von der Spitze, ProSieben ist mit acht Prozent erster Verfolger. Sat.1 kam auf durchaus ordentliche 7,1 Prozent, RTLzwei generierte fünf Prozent. Einen guten Tag erlebte indes auch ntv, das bei den Jüngeren mit 2,2 Prozent stärkstes Programm abseits der Vollprogramme wurde.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt