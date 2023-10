3,76 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen sich am Mittwochabend den Film "Nach uns der Rest der Welt" an und machten Das Erste in der Zeit zwischen 20:15 Uhr und 21:45 Uhr zum Marktführer. Höhere Reichweiten erzielten am Mittwoch nur die "Tagesschau" um 20 Uhr sowie das "heute-journal" im ZDF. Der Marktanteil des ARD-Films belief sich auf 15,4 Prozent beim Gesamtpublikum, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 7,6 Prozent erzielt.

Das ZDF hatte damit um 20:15 Uhr das Nachsehen, die Show "Da kommst du nie drauf" bleibt für ZDF-Verhältnisse weiterhin eher schwach. 2,85 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen diesaml zu, das entsprach einem Marktanteil von 11,7 Prozent beim Gesamtpublikum, 6,0 Prozent wurden bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt.

Bemerkenswert, dass das "heute-journal" im Anschluss eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer mehr hatte, also offenbar viele vom Ersten herüberlocken konnte. Der Marktanteil zog hier beim Gesamtpublikum auf 17,5 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen auf 9,6 Prozent an. Das "Auslandsjournal" war im Anschluss ebenfalls sehr gefragt: 2,39 Millionen Personen sahen hier im Schnitt zu. Bei den 14- bis 49-Jährigen stieg der Marktanteil sogar noch weiter auf 10,5 Prozent an, ehe das "Sportstudio" zur Champions League sogar 11,7 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum erzielte. 1,77 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer wurden hier insgesamt gezählt.

Das ZDF hatte also einen insbesondere auch beim jüngeren Publikum sehr erfolgreichen späteren Abend. Das Erste erreichte mit dem Staffelfinale von "Babylon Berlin" bei der linearen Ausstrahlung hingegen kaum noch Menschen unter 50: Die Reichweite in der Altersgruppe 14-49 lag bei unter 10.000, der Marktanteil ab 21:45 Uhr bei 1,8 Prozent, ab 22:34 Uhr bei 3,0 Prozent. Positiv aber: Die Gesamtreichweiten blieben nach dem Abwärtstrend der letzten Tage diesmal im Vergleich zum Vortag immerhin in etwa stabil und lagen ab 21:45 Uhr bei 1,84 Millionen, für die finale Folge ab 22:34 Uhr bei 1,72 Millionen. Nicht mitgerechnet sind hier wie üblich die Abrufe in der ARD-Mediathek, die für Beurteilung von Erfolg und Misserfolg gerade bei fiktionalen Serien inzwischen mit ausschlaggebend sind.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt