Nach vielen Monaten mit desaströsen Quoten hat Sat.1 gerade erst entschieden, sich schon bald von seinem "Vollen Haus" zu verabschieden. Und ausgerechnet jetzt hat das Format einen Quotenrekord eingefahren - und das sehr deutlich. Mit 7,4 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lief es so gut wie nie zuvor. Bislang waren 6,0 Prozent das Höchste der Gefühle, am Donnerstag drehte "Volles Haus" also merklich auf. 290.000 Menschen sahen zu, das waren deutlich mehr als in den zurückliegenden Tagen.

Zurückzuführen ist der Sprung nach oben wohl auch auf das Vorprogramm: Vier Ausgaben der "Klinik am Südring" lagen zuvor noch bei zweistelligen Marktanteilen, direkt im Vorlauf zum "Vollen Haus" wurden noch 11,7 Prozent gemessen. Die schlechte Nachricht für Sat.1: Das neue "Einsatz mit Herz - Die Notfallhelden" startete in der Primetime mit nur 5,6 Prozent Marktanteil, 870.000 Menschen sahen zu. Das Format ist der inoffizielle Nachfolger von "Doc Caro – Einsatz mit Herz", diese Sendung kam 2022 immer mindestens auf einen Marktanteil mit einer 6 vor dem Komma. Inzwischen ist Doc Caro bei Vox zu sehen (DWDL.de berichtete).

Gute Nachrichten gibt es derweil für Kabel Eins: Nachdem sich "Rosins Restaurants" in den vergangenen zwei Wochen merklich schwer tat und bei weniger als 4 Prozent Marktanteil hängen blieb, sah es jetzt mit 5,1 Prozent deutlich besser aus. Auch die Reichweite verbesserte sich auf 620.000 und damit um rund 100.000 im Vergleich zu den zwei vorausgegangenen Folgen. Am Vorabend überzeugte "Mein Lokal, Dein Lokal" mit starken 6,6 Prozent, dafür tat sich "Achtung Kontrolle" mit 3,0 Prozent sehr schwer. "Quiz Taxi" platzierte sich dazwischen bei 4,6 Prozent.

Auf ebenfalls 5,1 Prozent Marktanteil brachte es in der Primetime RTLzwei mit einer Ausgabe von "Reeperbahn privat! Das wahre Leben auf dem Kiez". Und dennoch blieb der Sender am Donnerstag bei einem Tagesmarktanteil in Höhe von nur 3,0 Prozent hängen. So lag "Hartz und Herzlich" am Nachmittag bei 2,2 Prozent, "B:Real" holte danach sogar nur 1,7 Prozent und auch "Köln 50667" erreichte lediglich 2,7 Prozent. Am Ende musste man sich sogar Nitro geschlagen geben, dessen Tagesmarktanteil 3,8 Prozent betrug. Mit "S.W.A.T." kam der Männersender am späten Abend auf bis zu 8,3 Prozent Marktanteil, aber auch am Vorabend lagen alle Serien weit über dem Senderschnitt.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt