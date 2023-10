am 07.10.2023 - 08:52 Uhr

Als sich die "Mordsschwestern" Anfang September im ZDF zurückgemeldet hatten, sahen 4,69 Millionen Menschen zu - für die Krimiserie war das ein neuer Rekord. In den Wochen danach sind die Reichweiten etwas zurückgegangen, in der vergangenen Woche fiel die Serie unter die Marke von 4 Millionen und markierte so ein Allzeit-Tief. Jetzt, zum Abschluss der zweiten Staffel, lief es wieder deutlich besser.

4,76 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen sich die neueste Folge an, damit stellte die Serie einen Rekord auf. Außerdem erzielte kein anderes Format am Freitag überhaupt eine höhere Reichweite. Mit 19,4 Prozent Marktanteil kann man in Mainz sehr zufrieden sein. "SOKO Leipzig" hielt sich im Anschluss noch bei 17,3 Prozent, hier sahen 4,17 Millionen Menschen zu. Dass es bei den Jüngeren angesichts von 6,4 und 5,9 Prozent nicht wirklich gut lief, dürfte zu verschmerzen sein.

Dafür drehte die Satire-Schiene am späten Abend ja wie gewohnt mächtig auf. Die "heute show" war angesichts von 750.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 das meistgesehene Format in dieser Altersklasse, das führte zu starken 16,5 Prozent Marktanteil. Und auch insgesamt war Oliver Welke eine Bank: 3,49 Millionen Menschen sahen zu und sorgten für 18,5 Prozent Marktanteil. Das "ZDF Magazin Royale" kam im Anschluss noch auf eine Reichweite in Höhe von 1,62 Millionen. Insgesamt lag Jan Böhmermann damit bei nur 10,9 Prozent, bei den Jüngeren standen allerdings starke 15,3 Prozent auf dem Konto.

Dank dieses starken Line-Ups war das ZDF am Freitag mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 15,0 Prozent der mit Abstand stärkste Sender. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag man angesichts von 7,8 Prozent auf einem Niveau mit ProSieben auf Platz zwei. Das Erste hatte das Nachsehen und erreichte insgesamt nur 9,7 und beim jungen Publikum 5,3 Prozent. Das ist auch auf das schlechte Abschneiden des "Endlich Freitag"-Films in der Primetime zurückzuführen: Nur 2,53 Millionen sahen sich "Einfach Nina" an, damit blieb Das Erste bei 10,3 (insgesamt) und 5,7 Prozent (14-49) hängen. Für die "Tagesthemen" und eine "Tatort"-Wiederholung lief es später noch schlechter.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt