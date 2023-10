Auch wenn frühere Spitzenwerte weiter nicht erreicht werden - für die "Trucker Babes" läuft es derzeit wieder ein ganzes Stück besser als zuletzt. Nachdem die Frühjahrsstaffel im Schnitt nur auf etwa dreieinhalb Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kam, liegen die neuen Folgen derzeit über einen Prozentpunkt darüber. Am Sonntag verzeichnete die Dokusoap nun sogar einen neuen Staffel-Bestwert bei Kabel Eins und kam mit 360.000 Personen zwischen 14 und 49 Jahren auf überzeugende 5,5 Prozent. Einen höheren Wert hatten die "Trucker Babes" zuletzt im Mai 2022 erzielt.

Bemerkenswert: In der Zielgruppe bewegte sich Kabel Eins mit seinem Format in der Primetime somit auf Augenhöhe mit James Bond. Auch Vox war auf diesem Niveau unterwegs: Dort tat sich "Hot oder Schrott" mit einem "Promi-Spezial" recht schwer und kam in dieser Woche nicht über einen Marktanteil von 5,7 Prozent hinaus. Insgesamt erreichte "Hot oder Schrott" im Schnitt übrigens 810.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, während die "Trucker Babes" bei Kabel Eins von 940.000 Menschen gesehen wurden. Erfolgreich war anschließend auch "Abenteuer Leben am Sonntag", das sich gar auf 6,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe steigerte.

Achtungserfolge gab's in der Primetime außerdem für gleich mehrere Spartensender, allen voran für Nitro, wo "CSI: Miami" mit 610.000 Zuschauerinnen und Zuschauern in den Abend startete. Bei Tele 5 wiederum überzeugte die Komödie "Eine Familie zum Knutschen" im Schnitt 390.000 Menschen und erzielte 2,0 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum, ehe sich "Mad Max" auf 2,2 Prozent steigerte. Auch Sixx punktete mit seinem Film-Doppelpack und kam mit "Der gebuchte Mann" sowie "40 Tage und 40 Nächte" auf Werte von 1,8 und 2,4 Prozent.

ZDFneo kam dagegen nur langsam in Tritt und erreichte zunächst mit der Serie "This Is Going To Hurt" gerade mal 100.000 Menschen. Kaum mehr waren anschließend bei der Wiederholung des Talk-Formats "Neo Ragazzi" dabei. Für einen spürbaren Aufschwung sorgte erst Oliver Welke, der in dieser Woche die Elternzeitvertretung bei "Mathink X" übernahm und ab 22:19 Uhr durchschnittlich 210.000 Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Fernseher lockte. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil bei soliden 1,4 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt