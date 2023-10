Mit nur 780.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 10,0 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lief es für eine neue Ausgabe von "Das Duell um die Welt" am vergangenen Samstag nicht wirklich berauschend. Die ProSieben-Show musste sich beim jungen Publikum nicht nur Mario Barth bei RTL und "Verstehen Sie Spaß?" im Ersten geschlagen geben, sondern auch einem "Harry Potter"-Film in Sat.1. Durch die zeitversetzte Nutzung legten Joko, Klaas und ihre Teams allerdings noch merklich zu.

150.000 zusätzliche Zuschauerinnen und Zuschauer weist die AGF mittlerweile für die Folge aus - und der größte Teil davon, nämlich 120.000 an der Zahl, kamen aus der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Das führte zu einem Marktanteils-Anstieg in Höhe von 2,2 Prozent. Nur wenige andere Formate erreichten in der zurückliegenden Woche überhaupt einen höheren Nachschlag. "Das Duell um die Welt" landete damit, aus Sicht der Zielgruppen-Reichweite, sogar noch vor "Harry Potter". "Verstehen Sie Spaß?" hatte so gut wie keine zeitversetzte Nutzung und legte lediglich um 20.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu.

Deutlich zurückgegangen ist die zeitversetzte Nutzung derweil bei der RTL-Show "Die Verräter". Nachdem das von Sonja Zietlow moderierte Format in den zurückliegenden zwei Wochen immer in den Top 10 der Sendungen war, die nachträglich das größte Reichweiten-Plus verzeichneten, kletterte die Zuschauerzahl bei Folge drei lediglich um 70.000. Der Marktanteil in der Zielgruppe verbesserte sich nur ganz wenig auf 8,9 Prozent (+0,1 Prozentpunkte). Die ersten beiden Folgen hatten mehr als einen ganzen Prozentpunkt zulegen können. Mit den gleichzeitig sinkenden Reichweiten bei der linearen Ausstrahlung sind das schlechte Nachrichten für RTL, wobei unklar ist, wie viele Menschen sich die Sendung bei RTL+ angesehen haben.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 06.10.

22:29 4,39

(+0,90) 21,8%

(+3,3%p.) 1,22

(+0,47) 23,9%

(+7,4%p.) ZDF Magazin Royale 06.10.

23:02 2,10

(+0,48) 13,4%

(+2,5%p.) 0,95

(+0,41) 23,7%

(+8,4%p.) Babylon Berlin 02.10.

20:15 2,90

(+0,40) 11,5%

(+1,1%p.) 0,33

(+0,10) 6,6%

(+1,6%p.) Babylon Berlin 02.10.

21:41 2,62

(+0,33) 11,6%

(+1,1%p.) 0,21

(+0,04) 4,3%

(+0,6%p.) Babylon Berlin 04.10.

22:34 2,04

(+0,32) 13,3%

(+1,6%p.) 0,15

(+0,06) 4,9%

(+1,9%p.) Babylon Berlin 02.10.

21:00 2,57

(+0,28) 10,2%

(+0,7%p.) 0,22

(+0,04) 4,2%

(+0,6%p.) Babylon Berlin 02.10.

22:28 2,41

(+0,28) 12,8%

(+1,1%p.) 0,22

(+0,01) 5,0%

(+0,1%p.) Babylon Berlin 03.10.

22:57 1,94

(+0,26) 14,6%

(+1,3%p.) 0,19

(+0,05) 7,2%

(+1,6%p.) Babylon Berlin 04.10.

21:46 2,06

(+0,22) 9,8%

(+0,8%p.) 0,12

(+0,04) 2,6%

(+0,8%p.) Babylon Berlin 03.10.

22:09 2,09

(+0,19) 11,9%

(+0,7%p.) 0,22

(+0,03) 5,9%

(+0,6%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 02.10.-08.10.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Großer Gewinner der zeitversetzten Nutzung ist, wie schon in der Vorwoche, "Babylon Berlin". Inzwischen liegen die Daten für alle Folgen vor und es lässt sich festhalten: Sämtliche Folgen konnten im Nachgang, teils noch signifikant, zulegen. Mindestens stand bei den acht letzte Woche gezeigten Folgen ein Plus von 190.000 Zuschauerinnen und Zuschauern, in der Spitze ging es um 480.000 nach oben. Beim Gesamtpublikum gab es dadurch teils hohe Nachschläge um bis zu 1,6 Prozentpunkte und beim jungen Publikum ging es für eine Folge sogar um 1,9 Prozentpunkte nach oben. Gerade bei den 14- bis 49-Jährigen war "Babylon Berlin" aber auch durch die zeitversetzte Nutzung kein großer Erfolg für das Erste. Wie bei RTL gilt allerdings auch hier: Unklar ist, wie viele Menschen die Serie schon vorab in der Mediathek gesehen haben . Oder wie in diesem Fall: Vor rund einem Jahr bei der Erstausstrahlung bei Sky.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA ZDF Magazin Royale 06.10.

23:02 2,10

(+0,48) 13,4%

(+2,5%p.) 0,95

(+0,41) 23,7%

(+8,4%p.) heute-show 06.10.

22:29 4,39

(+0,90) 21,8%

(+3,3%p.) 1,22

(+0,47) 23,9%

(+7,4%p.) ZDF Magazin Royale 05.10.

21:47 0,37

(+0,19) 1,7%

(+0,9%p.) 0,23

(+0,17) 4,6%

(+3,3%p.) Alles was zählt 02.10.

19:06 1,70

(+0,14) 9,6%

(+0,6%p.) 0,42

(+0,10) 14,2%

(+2,5%p.) Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas 07.10.

20:15 0,92

(+0,15) 4,8%

(+0,7%p.) 0,54

(+0,12) 12,2%

(+2,2%p.) The 355 - Absolute Geheimsache 02.10.

22:14 1,88

(+0,17) 11,4%

(+0,7%p.) 0,29

(+0,09) 7,4%

(+2,1%p.) Alles was zählt 06.10.

19:06 1,78

(+0,16) 9,1%

(+0,6%p.) 0,43

(+0,08) 12,8%

(+2,1%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 05.10.

18:49 2,14

(+0,15) 11,0%

(+0,6%p.) 0,29

(+0,08) 8,9%

(+2,0%p.) Babylon Berlin 04.10.

22:34 2,04

(+0,32) 13,3%

(+1,6%p.) 0,15

(+0,06) 4,9%

(+1,9%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 02.10.

19:38 2,21

(+0,10) 10,3%

(+0,3%p.) 0,67

(+0,09) 16,8%

(+1,8%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 02.10.-08.10.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Drei Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (Mediatheken ausgenommen) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Mehr dazu hier. Wir blicken jede Woche auf die größten Änderungen, die sich dadurch ergeben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt