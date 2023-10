am 15.10.2023 - 08:58 Uhr

Unschlagbar war die deutsche Fußballnationalmannschaft am Samstag in den USA – nicht nur auf dem Platz, sondern auch bei den Fernsehreichweiten. Direkt hinter der RTL-Liveübertragung landete aber das ZDF mit einer "Wilsberg"-Folge, die ab 20:15 Uhr auf 21 Prozent Marktanteil kam. Der 90-Minüter, erstaunlicherweise eine Erstausstrahlung, kam auf 5,19 Millionen zusehende Personen, was etwas weniger ist als sonst bei neuen Folgen des ZDF-Krimiklassikers. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden acht Prozent gemessen, bei 14-59 14,8 Prozent.

Somit hängte das ZDF im Ersten laufende Wiederholungen weit ab. "Scheidung für Anfänger" kam etwa nicht über 2,07 Millionen Personen hinaus. Nach 20:15 Uhr lag die Quote somit bei mageren 8,4 Prozent, bei den Jüngeren wurden 5,7 Prozent gemessen. "Harter Brocken: Der Bankraub" schloss sich mit nur noch 1,46 Millionen durchschnittlich Zusehenden an (6,5%). Bei den 14- bis 49-Jährigen fiel der Marktanteil auf 3,2 Prozent. Im ZDF holte ein um 22 Uhr gestartetes "starkes Team" mit einer alten Folge noch 13 Prozent Marktanteil und eine Reichweite in Höhe von 2,77 Millionen.



Zuvor hatte das "heute journal" noch 3,44 Milionen Personen auf den aktuellen Stand gebracht. Stark lief im ZDF um 19 Uhr auch "heute" mit 21,5 Prozent Marktanteil und knapp 3,9 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern. Für Sat.1 war es indes kein guter Samstag. Gerade einmal fünf Prozent Marktanteil erreichte der Sender den Tag über bei den 14- bis 49-Jährigen und das Ergebnis wäre noch schlechter gewesen, hätte "Harry Potter ujnd die Heiligtümer des Todes (1)" ab 20:15 Uhr nicht die Kohlen aus dem Feuer geholt. Gegen Fußball kam der Film auf gute 8,9 Prozent bei den klassisch Umworbenen und 7,4 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen.

Sehr mäßig präsentierten sich davor die Serienklassiker. "Magnum" holte mittags teils weniger als zwei Prozent bei den Umworbenen und ist quasi nicht mehr tragbar. Sechs "Baywatch"-Folgen, gezeigt zwischen 14:25 und 19:55 schwankten zwischen 2,9 und 5,3 Prozent, liefen also ebenfalls nicht erfolgreich.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt