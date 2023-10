Das Erste hat mit seinem Polit-Talk "Anne Will" am Sonntagabend die höchsten Reichweiten seit rund einem Jahr eingefahren. 3,92 Millionen Menschen sahen sich am Abend die Runde an, in der über die aktuelle Lage in Nahost nach den Angriffen der Hamas auf Israel gesprochen wurde. Mehr Zuschauerinnen und Zuschauer erreichte die Sendung im November des vergangenen Jahres. Der Marktanteil an diesem Sonntag lag bei starken 18,7 Prozent und auch beim jungen Publikum wusste der Polit-Talk angesichts von 10,1 Prozent zu überzeugen.

Viele Menschen bewegt ganz offensichtlich die Lage in Israel und die Reaktion des Landes auf die Anschläge der Hamas. Gleichzeitig konnte "Anne Will" auf einen starken Vorlauf bauen: Der Österreich-"Tatort" kam zuvor noch auf 8,56 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, damit erreichte man sogar 30,1 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Keine andere Sendung ist am Sonntag erfolgreicher gewesen. Beim jungen Publikum war der "Tatort" ebenfalls ganz stark, hier standen 18,5 Prozent Marktanteil auf dem Konto des Ersten.

Neben "Tatort" und "Anne Will" zählten auch die "Tagesschau" sowie der anschließende "Brennpunkt" zu den vier meistgesehenen Sendungen des Tages. Die "Tagesschau" verzeichnete eine Reichweite in Höhe von 6,98 Millionen, beim "Brennpunkt" waren es danach 8,31 Millionen. Sowohl insgesamt als auch bei den jüngeren Zuschauerinnen und Zuschauern lagen beide Sendungen über der Marke von 20 Prozent Marktanteil.

Das ZDF konnte da zur besten Sendezeit nicht mithalten, eine neue Ausgabe der Film-Reihe "Malibu" kam auf dem Herzkino-Sendeplatz aber immerhin auf 3,67 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, das entsprach 12,8 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 7,1 Prozent gemessen. Meistgesehene ZDF-Sendung des Tages war allerdings nicht der Primetime-Film, sondern "Terra X" am Vorabend, das es auf 3,81 Millionen Menschen sowie 14,7 Prozent Marktanteil brachte.

Keine guten Nachrichten gibt es derweil für ZDFneo, wo am Sonntagabend zur besten Sendezeit die zweite Staffel der schwedisch-deutschen Thrillerserie "Hidden Agenda" angelaufen ist. Zwei Folgen erreichten allerdings nur 130.000 und 70.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Beim Gesamtpublikum entsprach das 0,7 und 0,2 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum lief es mit 0,6 und 0,3 Prozent ähnlich schlecht.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt