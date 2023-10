Nach vier Staffeln ist am Donnerstagabend die ZDF-Serie "Fritzie - Der Himmel muss warten" mit Tanja Wedhorn in der Hauptrolle zu Ende gegangen. Diese war, gemessen an Marktanteilen, mit im Schnitt mehr als zwölf Prozent sogar die erfolgreichste. Auch die letzten beiden Folgen erzielten noch einmal gute Quoten: So erreichte "Fritzie" um 20:15 Uhr im Schnitt 3,15 Millionen Menschen, ehe das eigentliche Serien-Finale direkt danach von 3,09 Millionen gesehen wurden. Die Gesamt-Marktanteile lagen bei 12,3 und 12,5 Prozent.

Auch in der vergangenen Woche hatte die Serie bereits die Marke von drei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern übersprungen, nachdem die im vergangenen Jahr ausgestrahlte dritte Staffel diese Hürde noch durchweg verfehlt hatte. Bei den 14- bis 49-Jährigen ging "Fritzie - Der Himmel muss warten" gar mit Bestwerten zu Ende: Mit Marktanteilen von 6,6 und 6,9 Prozent konnte das ZDF am Donnerstag die beiden höchsten Werte der gesamten vier Staffeln erzielen.

Am "Irland-Krimi" im Ersten kam der Mainzer Sender allerdings nicht vorbei: 5,79 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 23,0 Prozent Marktanteil machten den Spielfilm zur mit Abstand meistgesehenen Sendung des Tages. Schon um 21:45 Uhr drehte sich jedoch das Blatt: Während "Kontraste" im Ersten auf 2,69 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zurückfiel, steigerte sich das "heute-journal" im ZDF auf 3,53 Millionen, die 16,1 Prozent Marktanteil entsprachen.

Gute Quoten gab es später am Abend auch für das Talk-Doppel: So erreichte "Maybrit Illner" um 22:15 Uhr im Schnitt 2,13 Millionen Menschen und einen Marktanteil von 12,8 Prozent, ehe "Markus Lanz" eine Stunde später noch 1,57 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zählte. Beim Gesamtpublikum stieg der Marktanteil dadurch auf 15,7 Prozent, während es auch bei den 14- bis 49-Jährigen mit 9,1 Prozent respektabel lief.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt