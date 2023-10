am 22.10.2023 - 09:02 Uhr

Um ProSieben in der Hitliste der Tagesmarktanteile vom Samstag zu finden, muss man bis zum 15. Platz suchen: Dort reihte sich der Privatsender mit desolaten 1,9 Prozent noch hinter RTL Up, ZDFinfo sowie diversen Dritten Programmen ein. Und selbst bei den 14- bis 49-Jährigen lief es mit 3,9 Prozent für ProSieben wahrlich alles andere als gut. Doch mehr war schlicht nicht drin, denn am Samstag wollte dem Privatsender von Früh bis Spät aus Quotensicht nahezu nichts gelingen.

Die einzige Ausnahme bildete - natürlich - der Sitcom-Dauerbrenner "The Big Bang Theory", der um 17:39 Uhr kurzzeitig für 10,0 Prozent Marktanteil sorgte. Doch schon "Newstime" fiel direkt danach auf 7,0 Prozent zurück, ehe ein "Friends"-Viererpack danach zeitweise auf 2,1 Prozent absackte.

Den Tiefpunkt markierte allerdings "Modern Family", das am Nachmittag in Konkurrenz zur gewohnt starken Bundesliga bei Sky mit nur 1,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe unter die Räder geriet. Insgesamt konnte ProSieben um 15:19 Uhr gerade mal 60.000 Zuschauerinnen und Zuschauer für sein Programm begeistern, sodass der Marktanteil hier bei völlig enttäuschenden 0,6 Prozent lag. Zur Mittagszeit war zudem auch mit Motorsport nichts zu holen: Die DTM war mit 200.000 Fans sowie 3,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen völlig neben der Spur.

Dazu kommt, dass sich ProSieben nicht mal in der Primetime als konkurrenzfähig erwies: Zwei Folgen von "Darüber staunt die Welt" enttäuschten dort mit Marktanteilen von 4,0 und 2,9 Prozent, sodass sich der Sender am späten Abend zwischenzeitlich noch hinter ProSieben Maxx einsortierte. Dort steigerte sich die zweite Halbzeit des Rugby-WM-Halbfinals nach 22 Uhr auf sehr gute 4,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Insgesamt lockte die Partie zu diesem Zeitpunkt im Schnitt 400.000 Menschen zu dem Spartensender.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt