am 28.10.2023 - 08:59 Uhr

Eine weit überdurchschnittliche Performance gelang am Freitagabend dem Spartensender Super RTL mit dem Spielfilm "Hotel Transsilvanien 2". Er erreichte im Schnitt in der klassischen Zielgruppe 4,6 Prozent Marktanteil (gesamt 0,55 Mio.). Somit landete Super RTL nur einen Tick hinter RTLzwei, wo zur besten Sendezeit fünf Prozent Marktanteil erzielt wurden. Gezeigt wurde im Programm von RTLzwei der Film "Olympus Has Fallen", für den sich im Schnitt 0,86 Millionen Menschen interessierten.

Marktanteils-Trend: SchleFaZ Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

"The Hills Have Eyes", gezeigt nach "SchleFaZ" und somit zu nächtlicher Stunde, drehte dann sogar auf knapp fünf Prozent bei den Umworbenen auf. Dabei hatte der Filmabend beim Spartensender gar nicht so berauschend begonnen, denn der 20:15-Uhr-Streifen "Stormaggeddon" wirbelte mit nur 0,7 Prozent bei den Umworbenen (gesamt: 0,26 Mio.) kaum etwas durcheinander.





Gleiches gilt auch für den Disney Channel, der es zur besten Sendezeit mit dem Streifen "Die Hexe und der Zauberer" versuchte, damit aber nicht über 1,6 Prozent bei den Werberelevanten hinauskam – ein ordentliches Ergebnis. 0,29 Millionen Menschen ab drei Jahren schauten im Schnitt zu.





Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt