Mit 21 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe legte die ProSieben-Show "Wer stiehlt mir die Show?" ein wunderbares Comeback hin. Gegen das Format angetreten ist am Sonntagabend unter anderem "Grill den Henssler" und somit eine Produktion, die fast auf die Minute zur gleichen Zeit begann und endete. Schluss war bei Henssler um 23:34 Uhr. Während der also knapp dreieinhalb Stunden sicherte sich die Vox-Primetime-Produktion 6,1 Prozent Marktanteil. Gegenüber dem Sonntag zuvor war das ein Abschlag in Höhe von 0,1 Punkten. Gestartet war die Staffel eine weitere Woche eher mit damals noch etwa siebeneinhalb Prozent. Bedenkt man, dass "Grill den Henssler" im Sommer noch auf mehr als neun Prozent kam, dürfte man von dem Format vielleicht schon etwas mehr erwarten. 1,38 Millionen Personen schauten nun am Sonntag zu.

ZDFneo sendete zwischen 20:15 und 21:45 Uhr die Eventserie "Der Schwarm" und lockte damit rund eine halbe Million Personen an. 1,6 und 1,7 Prozent Marktanteil waren beim Publikum ab drei Jahren die Folge. Bei den Jüngeren wurden 1,8 und 2,1 Prozent ermittelt.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt