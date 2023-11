Am Montag hat es einige spannende Neustarts bzw. Rückkehrer in der Daytime gegeben. In Sat.1 etwa startete die nächste Ausbaustufe des Vorabends, zwischen 17 und 18 Uhr sind dort nun die "Urlaubs-Docs" zu sehen. Zum Start erreichten die beiden Ausgaben 4,1 und 4,0 Prozent in der klassischen Zielgruppe. Das ist zwar noch längst kein Erfolg, aber immerhin auch kein Totalausfall. Von den "Lebensrettern" muss Sat.1 jetzt nur noch eine Folge pro Tag ausstrahlen - statt wie bislang drei. Am Montag erreichte die Reihe 5,0 Prozent. "Die Tier-Docs" erreichten um 16 Uhr 4,5 Prozent.

Derweil war die "Landarztpraxis" in Sat.1 der reichweitenstärkste Format am Vorabend, 760.000 Menschen sahen zum Start in die neue Woche zu. Bei den 14- bis 49-Jährigen reichte das zu 5,0 Prozent. Bei den 14- bis 59-Jährigen holte die tägliche Serie mit Caro Frier 4,7 Prozent. Die Quoten sind also weiterhin stabil, liegen allerdings noch immer ein gutes Stück unter dem Senderschnitt.

Bei Vox meldete sich um 14 Uhr "Full House - Familie XXL" zurück. Also das Format, das im Frühjahr im Schnitt auf mehr als 7 Prozent Marktanteil kam und in der Spitze sogar zweistellig lief. Das Comeback verlief nun weniger erfolgreich: 250.000 Menschen sahen zu, in der klassischen Zielgruppe entsprach das schwachen 5,5 Prozent. "Shopping Queen" steigerte sich später auf 6,9 Prozent. "Das perfekte Dinner", das in dieser Woche von einem Kreuzfahrtschiff kommt, erreichte am Vorabend starke 9,8 Prozent - 1,31 Millionen Menschen sahen im Schnitt zu.

Eine besondere Woche ist es auch für die RTL-Daily "Unter Uns", unter dem Motto "Vertrau mir - Ich bin dein Mörder" verspricht der Sender den Fans der Serie einen "echten Adrenalinkick". Und die Fans waren zum Start in die Event-Woche da: 1,03 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verzeichnete "Unter Uns", das war die höchste Reichweite seit Anfang März. Und auch der Marktanteil in Höhe von 11,3 Prozent liegt deutlich über dem bisherigen Jahresschnitt (8,9 Prozent). Gleichzeitig konnte "Unter Uns" das Niveau beim jungen Publikum in einem schwachen Umfeld deutlich anheben: "Verklag mich doch"erreichte zuvor nur 8,9 Prozent, "Explosiv" kam nach der Serie auf 8,7 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt