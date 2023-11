Im vergangenen Jahr hat Rainer Gottwald "Promi Big Brother" gewonnen, im Hauptberuf ist er Boxmanager. Seine Bekanntheit liegt also vermutlich irgendwo im Dunstkreis zwischen Micaela Schäfer und den Klitschkos. Das hat für die Verantwortlichen bei DMAX offenkundig gereicht, um ihm eine eigene Dokusoap zu geben. "Gottwald - King of the Ring" hat nun am Dienstagabend allerdings keinen sonderlich guten Start erwischt.

Nur 140.000 Zuschauerinnen und Zuschauern hatte die Auftaktfolge um 21:15 Uhr, der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag bei 1,1 Prozent. Das ist vor allem auch deshalb so enttäuschend, weil DMAX zuvor extra seine quotenstarken "Steel Buddies" programmiert hatte - und die lieferten wie gewohnt ab. So kam der Männersender zur besten Sendezeit auf eine Reichweite in Höhe von 640.000, die "Steel Buddies" lagen bei starken 3,9 Prozent Marktanteil. Rainer Gottwald konnte da längst nicht mithalten.

Richtig gut lief es zur besten Sendezeit für zwei Spartensender von RTL Deutschland: Bei Nitro sahen sich 820.000 Menschen den Film "Der Schakal" an, schon beim Gesamtpublikum kam man so auf starke 3,4 Prozent. Beim jungen Publikum lief es mit 3,6 Prozent noch ein wenig besser. RTL Super unterhielt mit "Notting Hill" zur gleichen Zeit 660.000 Personen - und davon waren mehr im Alter zwischen 14 und 49 als bei Nitro, so lag der Marktanteil hier bei 4,4 Prozent.

In jedem Fall lagen damit sowohl Nitro als auch RTL Super weit vor Kabel Eins, das zur besten Sendezeit ebenfalls auf einen Films setzte, damit aber Probleme hatte. "Cars 3: Evolution" interessierte nur 380.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, das hatte 3,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe zur Folge. "Total Recall" blieb im Anschluss bei ebenfalls schwachen 3,7 Prozent hängen. Kabel Eins war mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 4,1 Prozent das schwächste der acht großen Vollprogramme. Nitro (2,9 Prozent) und Super RTL (2,7 Prozent) dagegen waren die erfolgreichsten Sender in der Nische.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt