Mit Filmen haben am Freitagabend RTLzwei und auch Super RTL abgeräumt. Super RTL, dessen Primetime inzwischen bekanntlich RTL Super heißt, sicherte sich mit "Ich – Einfach unverbesserlich 2" sehr starke 5,2 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen. Der eigene Senderschnitt wurde somit also weit übertroffen. Rund 630.000 Menschen schauten den Streifen. Bei den Werberelevanten überholte er sogar das 20:15-Uhr-Programm von Vox: "Wo die Liebe hinfällt – Jedes Paar ist anders" kam nämlich nur auf 5,1 Prozent und blieb somit verhältnismäßig blass. Insgesamt lag die Reichweite des 20:15-Uhr-Formats von Vox bei 710.000 Zuschauerinnen und Zuschauern.

RTLzwei räumte derweil mit "American Sniper" ab. Der Film bescherte dem Sender auf dem "Filmzeit"-Sendeplatz 7,2 Prozent Marktanteil. 0,78 Millionen Menschen ab drei Jahren schauten im Schnitt zu. Im Jahr 2023 kamen erst sechs Filme auf dem Slot auf höhere Zielgruppen-Marktanteile. "Operation: 12 Strong", das sich ab 22:45 Uhr anschloss, hielt mit den starken Werten dann nicht mehr mit. Die Quote sackte auf 4,3 Prozent ab, die ermittelte Reichweite betrug noch 0,48 Millionen.



Bei ProSieben Maxx gab es ab 20:15 Uhr die Produktion "Ein Brief an Momo" zu sehen, die mit 0,9 Prozent bei den Jüngeren allerdings nur sehr verhalten performte. Rund 70.000 Menschen schalteten zur besten Sendezeit ein. Danach fielen die Quoten bei "Call of the Night" auf zunächst 0,3 Prozent, sie steigerten sich erst spät am Abend wieder auf knapp ein Prozent.

Kabel Eins setzte am Freitagabend auf mehrere "Navy CIS"-Wiederholungen. Meistgesehen war dabei die 21:15-Uhr-Folge mit rund 740.000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Bei den Umworbenen lief es nur mäßig. Die ersten drei Episoden holten zwischen 3,1 und 3,8 Prozent, erst nach 23:15 Uhr lief es mit 4,6 Prozent besser.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt