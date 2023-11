"The Taste" war in der zurückliegenden Woche die Sat.1-Sendung, die am stärksten zeitversetzt konsumiert wurde. 230.000 zusätzliche Zuschauerinnen und Zuschauer weist die AGF durch die endgültige Gewichtung der Quoten nun auf, die Gesamtreichweite steht damit bei 1,50 Millionen. In der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen ging es um 2,4 Prozentpunkte auf 13,1 Prozent Marktanteil hinauf. Damit war die ohnehin schon sehr erfolgreiche Ausgabe der Kochshow noch deutlich stärker. Erst einmal in seiner Geschichte erreichte "The Taste" durch die endgültige Gewichtung einen noch höheren Nachschlag.

Bei ProSieben waren es eine ganze Reihe von Formaten, die durch die zeitversetzte Nutzung profitieren konnten. Allen voran "Wer stiehlt mir die Show?", das sich von seinen ohnehin schon sehr guten 19,9 Prozent Marktanteil auf 22,3 Prozent verbessern konnte. Die Reichweite legte um 260.000 zu. Bei "Joko & Klaas gegen ProSieben" ging es um 1,3 Prozentpunkte hinauf und sogar das "Promi-Büßen" schaffte es in die Liste der Primetime-Sendungen, die nachträglich noch deutlich zulegen konnten. Um 1,2 Prozentpunkte ging es rauf, 130.000 zusätzliche Zuschauerinnen und Zuschauer brachten das Format gerade so über die Million-Marke. Damit ist das Format zwar weiterhin kein großer Erfolg für ProSieben, der Start in die neue Staffel war aber nicht mehr ganz so schlecht wie zunächst gedacht.

Die Sendung, die nach der "heute show" und dem "ZDF Magazin Royale" am stärksten zulegen konnte, war "Loriot 100" im Ersten. Die Doku sahen nachträglich noch 380.000 Personen, das Plus beim Gesamtpublikum betrug 0,6 Prozentpunkte. Bei den 14- bis 49-Jährigen ging es von ohnehin schon guten 12,7 auf 13,5 Prozent hinauf.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 10.11.

22:30 4,63

(+0,83) 20,8%

(+2,5%p.) 1,26

(+0,46) 23,5%

(+6,5%p.) ZDF Magazin Royale 10.11.

23:02 2,23

(+0,50) 13,0%

(+2,4%p.) 1,07

(+0,46) 23,7%

(+8,1%p.) Loriot 100 06.11.

20:15 5,54

(+0,38) 19,4%

(+0,6%p.) 0,83

(+0,09) 13,5%

(+0,8%p.) Wer stiehlt mir die Show? 12.11.

20:21 1,77

(+0,26) 7,3%

(+0,9%p.) 1,30

(+0,20) 22,3%

(+2,4%p.) Aktenzeichen XY... Ungelöst 08.11.

20:14 5,40

(+0,25) 20,2%

(+0,2%p.) 1,10

(+0,10) 17,3%

(+0,1%p.) Polizeiruf 110: Cottbus Kopflos 12.11.

20:15 8,04

(+0,23) 26,5%

(0,0%p.) 1,09

(+0,06) 15,9%

(+0,3%p.) The Taste 08.11.

20:15 1,50

(+0,23) 6,6%

(+0,8%p.) 0,70

(+0,18) 13,1%

(+2,4%p.) Friedhof der Welpen - Der Usedom-Krimi 09.11.

20:16 7,05

(+0,20) 26,3%

(0,0%p.) 0,42

(+0,00) 7,8%

(-0,3%p.) Dreamland - Tödliche Geschäfte 06.11.

22:13 1,98

(+0,19) 12,1%

(+0,8%p.) 0,21

(+0,03) 6,1%

(+0,8%p.) Erzgebirgskrimi - Familienband 11.11.

20:15 7,09

(+0,19) 26,3%

(-0,1%p.) 0,51

(+0,02) 9,5%

(+0,1%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 06.11.-12.11.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 20:13 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Fast gar nicht profitiert von der endgültigen Gewichtung der TV-Quoten hat die ZDF-Vorabendserie "Hotel Mondial", die aktuell mit einigen Problemen zu kämpfen hat. In der vergangenen Woche ging es zusätzlich nur um 20.000 Zuschauerinnen und Zuschauer nach oben, in Summe steht so eine Reichweite von 2,11 Millionen. Der Marktanteil blieb unverändert bei 9,0 Prozent - weit unter dem Senderschnitt. Bei den 14- bis 49-Jährigen ging es sogar um 0,1 Prozentpunkte auf 3,4 Prozent zurück.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA ZDF Magazin Royale 10.11.

23:02 2,23

(+0,50) 13,0%

(+2,4%p.) 1,07

(+0,46) 23,7%

(+8,1%p.) heute-show 10.11.

22:30 4,63

(+0,83) 20,8%

(+2,5%p.) 1,26

(+0,46) 23,5%

(+6,5%p.) The Taste 08.11.

20:15 1,50

(+0,23) 6,6%

(+0,8%p.) 0,70

(+0,18) 13,1%

(+2,4%p.) Wer stiehlt mir die Show? 12.11.

20:21 1,77

(+0,26) 7,3%

(+0,9%p.) 1,30

(+0,20) 22,3%

(+2,4%p.) ZDF Magazin Royale 09.11.

22:59 0,10

(+0,07) 0,7%

(+0,5%p.) 0,07

(+0,07) 2,4%

(+2,2%p.) Die Carolin Kebekus Show 09.11.

22:55 1,27

(+0,10) 9,1%

(+0,4%p.) 0,28

(+0,06) 9,5%

(+1,3%p.) Joko & Klaas gegen ProSieben 07.11.

20:14 1,34

(+0,14) 5,8%

(+0,5%p.) 0,85

(+0,11) 17,3%

(+1,3%p.) Markus Lanz 09.11.

23:20 1,58

(+0,09) 15,6%

(+0,4%p.) 0,25

(+0,04) 11,2%

(+1,3%p.) Hochzeit auf den ersten Blick 06.11.

20:14 1,48

(+0,14) 5,9%

(+0,4%p.) 0,52

(+0,09) 9,7%

(+1,2%p.) Das große Promi-Büßen 09.11.

20:19 1,01

(+0,13) 4,2%

(+0,5%p.) 0,45

(+0,08) 8,8%

(+1,2%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 06.11.-12.11.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 20:13 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Drei Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (Mediatheken ausgenommen) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Mehr dazu hier. Wir blicken jede Woche auf die größten Änderungen, die sich dadurch ergeben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt