Vor 60 Jahren wurde John F. Kennedy ermordet – daher laufen derzeit im Fernsehen auch zahlreiche Programmierungen rund um das Attentat. Unter anderem zeigte Spartensender One am Dienstagabend die über ein Jahrzehnt alte Dramaserie "Die Kennedys" – und erreichte damit linear nicht allzu viele Zuschauerinnen und Zuschauer. Ab 20:15 Uhr waren 0,13 Millionen dabei – drei weitere Folgen schafften maximal 0,14 Millionen Zuschauende. Im Gesamtmarkt kam jede der vier Episoden auf 0,5 Prozent Marktanteil, bei den Jüngeren waren zuerst 0,3 Prozent dabei, am späteren Abend sank der Wert aber auf mickrige 0,1 Prozent.

Meistgesehenes One-Programm am Dienstag war am Vorabend "Sturm der Liebe" mit 300.000 Zuschauerinnen und Zuschauern nach 19:20 Uhr. Bei DMAX überzeugten auch an diesem Dienstagabend wieder die "Steel Buddies" mit rund 550.000 Zuschauerinnen und Zuschauern und dreieinhalb Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.



RTL hat derweil in der Nacht auf Dienstag den zweiten "Balko Teneriffa"-Film ausgestrahlt, viel mehr aber für die Platzierung bei RTL+ geworben. Linear war er mitten in der Nacht nun wenig überraschend auch nicht gefragt. Rund 160.000 Menschen schauten ab 3:30 Uhr zu, darunter allerdings nur 20.000 Werberelevante. Bei den Jüngeren wurden 3,4 Prozent Marktanteil gemessen. Der nachfolgende "Blaulicht-Report" kam ab kurz nach fünf Uhr morgens dann auf 6,8 Prozent.

Bei den 14- bis 49-Jährigen schwach wie nie lief zudem "Full House" um 14 Uhr bei Vox. Die Dokuserie kam am Dienstag nicht über 1,1 Prozent Marktanteil hinaus. Gerade einmal 10.000 Personen dieser Altersklasse schauten gemäß Messung zu. Insgesamt lag die Reichweite allerdings bei 180.000, das waren nur 20.000 weniger als am Montag. Schon eine "Zwischen Tüll und Tränen"-Wiederholung ab 13 Uhr hatte sich bei Vox mit nur zwei Prozent schwer getan. Im weiteren Verlauf des Nachmittags sicherten sich "Shopping Queen", ""Guidos Deko Queen" und "Zwischen Tüll und Tränen" dann konstant ansteigende Werte in Höhe von 4,7, 6,6 und 7,5 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt