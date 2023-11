Nur drei TV-Formate erreichten am Dienstag im deutschen Fernsehen mehr als vier Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Darunter waren auch "Die Rosenheim-Cops", deren neue Folge im ZDF linear um kurz vor 19:30 Uhr startete. 4,17 Millionen Personen schalteten im Schnitt ein, was dem Mainzer Sender zu starken 16,9 Prozent verhalf.

Auch an anderer Stelle war die oberbayerische Serie gefragt: Als Re-Run ab 16:15 Uhr brachte sie dem ZDF 26,6 Prozent ein; fast drei Millionen Menschen schauten nachmittags zu. "Bares für Rares" hatte in der Stunde zuvor schon tolle 23,7 Prozent geholt, die Trödelsendung wurde am Dienstag von durchschnittlich 2,31 Millionen Menschen gesehen. Bei den 14- bis 49-Jährigen kam die Produktion auf wunderbare 13,7 Prozent. Heißt: In der 15-Uhr-Stunde war das ZDF in einer Altersklasse, die private Sender als werberelevant erachten, Marktführer.



Ebenfalls noch mehr als vier Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer am Dienstag hatten die "Tagesschau", die allein im Ersten 4,87 Millionen informierte und die Serie "Die Heiland", die sich mit 4,39 Millionen anschloss. 16,3 Prozent insgesamt und 7,1 Prozent wurden für Das Erste zwischen 20:15 und kurz nach 21 Uhr ermittelt. Die Geschichten aus der Sachsenklinik schlossen sich mit 15,3 Prozent Marktanteil gesamt und 3,92 Millionen Fans an. Bei den Jüngeren musste "In aller Freundschaft" Abstriche machen, hier wurden nur 5,3 Prozent gemessen.

Das ZDF setzte am späteren Abend auf eine Ukraine-Reportage von Markus Lanz: "Leben mit Krieg" sahen ab 22:45 Uhr im Schnitt 1,33 Millionen Personen im linearen Programm. Somit sicherte sich die Ausstrahlung 9,8 Prozent Marktanteil bei allen, 0,2 Punkte mehr als "Leschs Kosmos" in der halben Stunde davor. Der Talk von "Markus Lanz", der diesmal erst gegen 23:45 Uhr startete, steigerte sich auf 14,3 Prozent. 1,15 Millionen Menschen sahen die einstündige Gesprächssendung im Schnitt.





Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt