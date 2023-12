ProSieben feiert in diesen Stunden 25 Jahre "Galileo" und tut dies mit 25-Stunden-Programm rund um das Magazin; kurz mit einem "Galiläum". Doch zumindest in den ersten dieser 25 Stunden, also zwischen Freitag um 19:05 Uhr und drei Uhr nachts, fiel das Interesse noch verhalten aus. Knapp siebeneinhalb Prozent Marktanteil holte das Format auf seinem regulären Sendeplatz am Vorabend, "Die 25 größten Bilder aus 25 Jahren Galileo" eröffneten die Primetime schließlich mit schwachen 5,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt kam das knapp dreistündige Programm auf rund 590.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Stabil blieben die Werte nach 23 Uhr, als sich die Marke "Galileo" an einem True-Crime-Format probierte und damit abermals 5,9 Prozent bei den Umworbenen einfuhr. Rund 370.000 Personen blieben wach. Durch die Nacht ging es dann mit quotenschwachen "Galileo Classics", die zunächst auf unter fünf Prozent fielen und ab 2:37 Uhr sogar nur noch 0,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erreichten.



Für Linderung gesorgt hat derweil "Goodbye Deutschland" bei Vox. Als Ersatz für das nach nur einer Ausgabe wieder abgesetzte "Neues Leben, neues Glück" kamen die Auswanderer auf deutlich bessere 4,8 Prozent. Die gemessene Reichweite beim Publikum ab drei Jahren belief sich auf nette 0,61 Millionen. Tagsüber überzeugten bei Vox vor allem "Guidos Deko Queen" und "Zwischen Tüll und Tränen" mit 11,7 sowie 11,2 Prozent.

Marktanteil-Langzeittrend: Guidos Deko-Queen Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

Für das Deko-Format um 16 Uhr geht somit eine starke Woche zu Ende. Die Produktion erreichte im Schnitt mit ihren fünf Ausgaben 8,8 Prozent bei den klassisch Umworbenen und somit das beste Wochenergebnis der laufenden Staffel.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt