am 07.12.2023 - 08:59 Uhr

Die dritte Woche in Folge hat RTLzwei am Mittwochabend auf sein Format "Mensch Retter" gesetzt – und die öffentlich-rechtliche Fußballkonkurrenz nicht wirklich zu spüren bekommen. Zur besten Sendezeit waren im Schnitt 570.000 Personen vor den Bildschirmen dabei; nur rund 20.000 weniger als eine Woche zuvor (verglichen mit den damals vorläufigen Zahlen). Auch bei den 14- bis 49-Jährigen gingen nur 0,02 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verloren. Die dieswöchige Episode des Formats kam auf 4,2 Prozent Marktanteil bei den Werberelevanten.

Auf 4,7 Prozent steigerte sich danach "Nachtschicht: Einsatz für die Lebensretter". 0,38 Millionen Menschen sahen dieses Format. Tagsüber war RTLzwei teils etwas schwächer unterwegs. Nur knapp zwei und knapp drei Prozent holten die täglichen Serien "Köln 50667" und "Berlin – Tag & Nacht". Zwischen 13:55 und 18:00 Uhr sicherten sich Geschichten aus der "Hartz und herzlich"-Welt hingegen gute knapp fünf Prozent.

Im Tagesschnitt kam RTLzwei somit auf 4,4 Prozent bei den klassisch Umworbenen. Damit lag man klar hinter Vox und ProSieben mit 6,3 und 6,4 Prozent, aber vor Kabel Eins, das mit 3,6 Prozent keinen guten Tag erwischte. Bei Kabel Eins drückte vor allem das schwache Abendprogramm die Werte. In der Access kamen "Mein Lokal, dein Lokal" auf 4,9 Prozent und "Achtung Kontrolle" auf ordentliche 4,5 Prozent. "Navy CIS: New Orleans", das zwischen 10:20 und 14:50 Uhr am Stück zu sehen war, war für Werte zwischen fünf und siebeneinhalb Prozent gut. Und auch "Abenteuer Leben täglich", gestartet gegen 17 Uhr, landete mit 5,8 Prozent klar über dem Senderschnitt.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt