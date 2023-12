Der zweite Fall von Kommissarin Jule Zabek (Sophie Pfennigstorf) in der "Stralsund"-Krimireihe hat dem ZDF richtig gute Quoten beschert. 5,84 Millionen Menschen sahen zur besten Sendezeit zu und sorgten so für fantastische 23,2 Prozent Marktanteil. Die Reichweite fiel damit auch höher aus als bei Pfennigstorfs "Stralsund"-Premiere im September, damals sahen noch etwas weniger als 5 Millionen Menschen zu.

"Stralsund - Tote Träume" war damit das meistgesehene Programm am Samstag, bei den 14- bis 49-Jährigen verbuchte der Krimi allerdings nur 6,0 Prozent Marktanteil. "Der Alte" kam später auf noch etwas schlechtere 5,8 Prozent, hielt aber vor allem die älteren Zuschauerinnen und Zuschauer gut bei der Stange. So lag die Reichweite bei 4,60 Millionen, sodass sich die Mainzer über 19,3 Prozent Marktanteil freuen konnten.

Darüber hinaus punktete das ZDF am Samstag auch mit zahlreichen Wintersport-Übertragungen. Am besten lief es für die Biathlon-Verfolgung der Herren am Nachmittag, die von 3,56 Millionen Menschen gesehen wurde und es so auf 28,9 Prozent Marktanteil brachte. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen war die Übertragung angesichts von 18,1 Prozent ein voller Erfolg. Überhaupt lag das ZDF zwischen 10:30 und 15:30 Uhr sowohl insgesamt als auch beim jungen Publikum konstant bei zweistelligen Werten, die Biathlon-Verfolgung der Frauen knackte mittags sogar die 30-Prozent-Marke beim Gesamtpublikum und lag bei den Jüngeren bei mehr als 20 Prozent.

Einen recht erfolgreichen Abend hatte derweil auch 3sat, allerdings mit einem gänzlich anderen Programm als das ZDF. Mit drei Folgen der Reihe "The True Story of…" beschäftigte man sich mit verschiedenen Musikgrößen. Los ging es mit Britney Spears, deren Geschichte 280.000 Menschen interessierte, bei Pink blieb die Reichweite danach stabil. Eminem steigerte sich danach noch auf 350.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Beim jungen Publikum erreichten die ersten beiden Ausgaben rund 2 Prozent Marktanteil, Eminem schraubte diesen Wert später schließlich auf 2,7 Prozent nach oben. Insgesamt wurden 1,1 (Britney Spears, Pink) und 1,5 Prozent (Eminem) ermittelt.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt