Die mit Abstand meistgesehene Sendung des Donnerstags lief im ZDF: Mit 5,40 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern fuhren "Die Bergretter" nicht nur einen starken Marktanteil von 20,5 Prozent, sondern auch einen neuen Staffel-Rekord ein. Möglich war der auch deshalb, weil im Ersten ausnahmsweise kein obligatorischer Donnerstags-Krimi zu sehen war, sondern die Fortsetzung der am Abend zuvor gestarteten Serie "Davos 1917" - und diese verlor nach dem ohnehin schon verhaltenen Start noch einmal deutlich an Boden.

Nur noch 2,75 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer waren um 20:15 Uhr dabei und sorgten für mäßige 10,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Das waren im Vergleich zur dritten Folge am Mittwoch noch einmal fast eine Viertelmillion Zuschauerinnen und Zuschauer weniger. Um 21:00 Uhr waren schließlich sogar nur noch 2,49 Millionen Menschen dabei, sodass der Marktanteil auf 9,5 Prozent zurückging. Immerhin: Das Staffel-Finale blieb im Anschluss stabil und kam noch auf 2,48 Millionen Personen, die 10,5 Prozent Marktanteil entsprachen.

Bemerkenswert: Dieter Nuhr gelang es mit seinem Jahresrückblick, die Quoten des Ersten ab 22:28 Uhr noch einmal kräftig zu steigern. So kam "Nuhr 2023" mit 2,71 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern auf 15,2 Prozent Marktanteil, während bei den 14- bis 49-Jährigen im Schnitt 8,0 Prozent erzielt wurden. Zum Vergleich: Die letzte Folge von "Davos 1917" hatte es im Vorfeld auf gerade mal noch 3,5 Prozent gebracht.

Doch nicht nur "Davos 1917" verlor am zweiten Abend an Boden, sondern auch die Kerkeling-Serie "Club Las Piranjas" bei RTL. Hielt sich die Produktion am Mittwoch noch bei über zwei Millionen Fans, so waren einen Tag später um 20:15 Uhr nur noch 1,66 Millionen dabei. Mit der vierten Folge fiel "Club Las Piranjas" hat auf 1,48 Millionen zurück. Bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es zunächst für 6,7 Prozent Marktanteil, ehe schließlich nur noch 4,5 Prozent erzielt wurden. Und auch in der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen verfehlte RTL diesmal, anders als noch am Vortag, einen zweistelligen Wert.

Später am Abend konnte schließlich auch das Special "Absolut Hape - Die Rollen seines Lebens" nicht mehr viel reißen und enttäuschte ab 22:11 Uhr mit schwachen 5,5 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Weil RTL auch tagsüber über weite Strecken hinweg mit Problemen zu kämpfen hatte, lag der Tagesmarktanteil des Senders übrigens bei nur 6,9 Prozent, womit sich die Kölner lediglich auf dem vierten Platz einreihten.

