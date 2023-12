Gleich vier Deutsche standen in diesem Jahr in der dritten Runde der Darts-Weltmeisterschaft, doch der Traum vom Einzug in die nächste Runde hat sich für keinen von ihnen erfüllt. Ricardo Pietreczko machte es am Donnerstagabend gegen den Favoriten Luke Humphries allerdings besonders spannend - und zog damit so viele Fans vor dem Fernseher in seinen Bann, dass sich Sport1 über einen neuen Quoten-Rekord bei der laufenden WM freuen kann.

Mit 430.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren erreichte die Live-Übertragung aus London über den gesamten Abend hinweg einen hervorragenden Marktanteil von 10,2 Prozent in der Zielgruppe. Zum Vergleich: Für gewöhnlich liegt der Senderschnitt bei weniger als einem Prozent. Sport1 war somit dank der Darts-WM zeitweise Marktführer in der Primetime und landete noch sehr deutlich vor RTL, Vox und vielen anderen, vermeintlich größeren Sendern.

Insgesamt erreichte die Darts-WM am Donnerstagabend im Schnitt 950.000 Fans, die auch hier für sehr gute 4,8 Prozent Marktanteil sorgten. In der Spitze waren Senderangaben zufolge sogar bis zu 1,78 Millionen mit dabei. Sehr stark lief es für Sport1 zudem schon am Nachmittag, wo mit Gabriel Clemens ebenfalls ein deutscher Spieler am Start war. Ab 13:20 Uhr zählte der Sportsender durchschnittlich 550.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, darunter 270.000 zwischen 14 und 49 Jahren. Der Marktanteil lag hier in der Zielgruppe sogar bei fulminanten 13,4 Prozent und machte Sport1 zu diesem Zeitpunkt zum klaren Marktführer.

Der Streamingdienst DAZN, der die WM ebenfalls zeigt, spielte bei den Darts-Fans indes nur eine Nebenrolle: Für die abendliche Übertragung auf dem linearen Sender DAZN 1 wird aktuell ein Marktanteil von 0,1 Prozent ausgewiesen. Bei Sport1 aber schlugen sich die starken Quoten schließlich auch in herausragenden Tagesmarktanteilen nieder: Mit einem Marktanteil von 6,5 Prozent platzierte sich Sport1 am Donnerstag auf dem sechsten Rang und lag nur knapp hinter RTL, das über den Tag hinweg nur 6,6 Prozent erzielte. Selbst die Tagesmarktführerschaft war in greifbarer Nähe: Diese ging an Vox, das durchschnittlich 7,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen verbuchte.

Abseits der Darts-WM war am Donnerstag übrigens auch Wintersport gefragt: So brachte es die Qualifikation zum ersten Springen der Vierschanzentournee im Ersten am Nachmittag auf 2,70 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 19,2 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum, ehe der Biathlon auf Schalke ab 18:11 Uhr von 3,36 Millionen Menschen gesehen wurde. Hier lag der Marktanteil bei 16,3 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen war die Übertragung mit 11,3 Prozent ebenfalls ein schöner Erfolg.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt