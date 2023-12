Unter dem Namen "Welke & Pastewka: Wiedersehen macht Freude!" zeigte das ZDF am Freitagabend erstmals eine Art "TV Total für Nostalgiker" wie DWDL.de den Neustart umschrieb. Der Titel des neuen ZDF-Formats war dabei durchaus passend, denn die Verantwortlichen dürften beim Blick auf die erzielten Quoten durchaus so etwas wie Freude verspüren. Knapp 2,9 Millionen Menschen schauten ab 22:30 Uhr linear zu, gemessen wurden somit schöne 15,9 Prozent Marktanteil. Das sind Werte, die bei Weitem nicht allen Programmen auf dem "heute-show"-Sendeplatz gelangen. 12,7 Prozent wurden bei den 14- bis 49-Jährigen festgestellt.

Für hohe Quoten sorgte schließlich auch die "heute show" selbst mit Programmierungen bis in die Nacht hinein. Eine Spezial-Ausgabe des Formats erreichte ab kurz vor halb zwölf noch 14,6 Prozent und 1,9 Millionen Zusehende (14,2% bei den Jüngeren). Rund 1,3 Millionen Menschen sahen später dann "heute show History – Oh Mann, … 60 Jahre Frauen im ZDF" – bei den Jüngeren blieb der Marktanteil mit 14,2 Prozent unverändert gut. Selbst eine um kurz vor ein Uhr gestartete Wiederholung des "Satirischen Jahresrückblicks" hielt den Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen deutlich im zweistelligen Bereich; nämlich bei tollen 13,2 Prozent.



Den Abend eröffnet im ZDF hatte derweil "Die Chefin", die diesmal die Marke von sechs Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern knackte und auf eine Sehbeteiligung in Höhe von 6,02 Millionen kam. Die somit ermittelte Quote lag bei 23,5 Prozent. Eine höhere Quote erzielte das Format auf dem Sendeplatz noch nie. Getoppt wurde interessanterweise ein Rekord, der 2022 ebenfalls kurz vor Silvester aufgestellt wurde. Damals kam der Krimi auf 23 Prozent.

Stark unterwegs war nach 20:15 Uhr dann auch die "SOKO Leipzig" mit 5,14 Millionen Krimifans, die linear zuschauten: 20,4 Prozent Marktanteil folgten daraus. Nur wenige Folgen der UFA-Produktion liefen bisher stärker, zuletzt war das Anfang 2022 der Fall.

