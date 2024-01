Weil Silvester diesmal auf einen Sonntag fiel, mussten die NFL-Profis am letzten Tag des Jahres noch einmal ran. Doch die ganz große Bühne bei RTL gab's dafür nicht - stattdessen liefen zwei Spiele beim Spartensender Nitro, der sich sogleich über starke Quoten freuen, zumindest zu Beginn des Abends. Mit durchschnittlich 4,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe überzeugte das erste Quarter des Spiels zwischen den Miami Dolphins und den Baltimore Ravens ab 19:00 Uhr, das zweite Quarter steigerte sich danach sogar auf 4,3 Prozent.

Zudem zog die Reichweite im Laufe des Spiels an: Waren zunächst 240.000 Fans dabei, so zählten das dritte und vierte Quarter später im Schnitt 300.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. In der Zielgruppe bewegte sich der Marktanteil mit Werten von 3,6 und 3,9 Prozent auch zu diesem Zeitpunkt noch deutlich über den Normalwerten von Nitro. Und auch das zweite NFL-Spiel des Abends begann mit 2,8 Prozent Marktanteil zunächst noch erfolgreich.

Je näher der Jahreswechsel rückte, desto mehr ließ das Interesse der Football-Fans an der Begegnung zwischen den Pittsburgh Steelers und den Seattle Seahawks jedoch nach: Nach Mitternacht blieb das letzte Quarter mit nur noch 1,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe sowie insgesamt 170.000 Fans ziemlich blass.

Mit einem Tagesmarktanteil von 2,8 Prozent ging Nitro an Silvester letztlich aber trotzdem als erfolgreichster Spartensender in der Zielgruppe hervor. Knapp dahinter lag ZDFneo, das auf 2,6 Prozent beim jungen Publikum kam und den gesamten Abend über mit der Wissenschafts-Comedy "Nicht nachmachen!" überzeugte. Bis zu 4,0 Prozent Marktanteil erreichten die Wiederholungen. Und auch One fand sein Publikum: Dort erreichte "Nuhr 2023" ab 20:15 Uhr im Schnitt 480.000 Menschen, ehe "Ein Herz und eine Seele" später am Abend noch 240.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zählte. Nur der dazwischen gezeigte Spielfilm "Der Stadtneurotiker" passte nicht so recht ins Schema und sorgte dafür, dass die Reichweite des Sender zeitweise auf nur 60.000 Personen zurückging.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt