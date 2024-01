Mit 7,43 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern alleine im Ersten war die "Tagesschau" an Neujahr die meistgesehene Sendung des Tages. Um 20:15 Uhr wiederum setzte sich der "Tatort" an die Spitze - und erreichte wieder deutlich mehr Krimi-Fans als noch zu Weihnachten, als kaum mehr als fünf Millionen eingeschaltet hatten. Der neue Fall "Was bleibt" mit Wotan Wilke Möhring und Franziska Weisz, die letztmals als Ermittlerin vor der Kamera stand, erreichte im Schnitt 7,26 Millionen Personen, die einem Marktanteil von 23,7 Prozent entsprachen.

Das waren zwar sehr gute Quoten, aber letztlich trotzdem weniger Zuschauerinnen und Zuschauer als beim Neujahrs-"Tatort" des Vorjahres. Damals hatten noch über acht Millionen Menschen eingeschaltet. "Das Traumschiff" war dagegen im Vergleich zu 2023 stabil und erreichte diesmal im ZDF durchschnittlich 5,46 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, sodass der Marktanteil bei 17,8 Prozent lag. Auch hier ging es im Vergleich zum Allzeit-Tief der Weihnachtsfolge aber deutlich nach oben: Fast eine Million Fans gewann der Klassiker mit Kapitän Florian Silbereisen hinzu.

Beim jungen Publikum ging das öffentlich-rechtliche Duell indes deutlich knapper zu - gerade mal 20.000 Zuschauerinnen und Zuschauer trennten hier beide Formate. So kam der "Tatort" mit 1,06 Millionen 14- bis 49-Jährigen auf 14,2 Prozent Marktanteil, während das "Traumschiff" von 1,04 Millionen gesehen wurde, die einen Marktanteil von 14,0 Prozent nach sich zogen. "Kreuzfahrt ins Glück" hielt im Anschluss schließlich noch 11,7 Prozent der Jüngeren beim ZDF und lag insgesamt mit 3,64 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern knapp vor der ARD-Krimireihe "Maria Wern, Kripo Gotland", für die noch 3,56 Millionen dran blieben.

Stärkster Privatsender war RTL, wo "Wer wird Millionär?" in die "3-Millionen-Euro-Woche" startete und über den gesamten Abend hinweg mit 13,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe überzeugte. Insgesamt erreichte das Quiz mit Günther Jauch zum Auftakt 3,07 Millionen Menschen. Die Free-TV-Premiere von "Jim Knopf und die Wilde 13" kam in Sat.1 indes noch auf 1,48 Millionen Menschen sowie gute 8,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, während ProSieben mit "Avengers: Infinity War" noch 8,3 Prozent erzielte.

Gut lief es daneben auch für RTLzwei, das auf den Spielfilm "Armageddon - Das jüngste Gericht" setzte und es damit auf 880.000 Personen und einen Zielgruppen-Marktanteil von 6,3 Prozent brachte. Damit lief es deutlich besser als für Vox, wo "Die Unfassbaren 2" und "Die Bourne Identität" zum Start ins Jahr mit Werten von 3,5 und 3,9 Prozent völlig enttäuschten. Auch Kabel Eins war um 20:15 Uhr erfolgreicher: Dort brachte es der Klassiker "Zwei sind nicht nur bremsen" auf ordentliche 4,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt