am 05.01.2024 - 09:39 Uhr

"Nord bei Nordwest" gehört zu den erfolgreichsten Krimireihen im deutschen Fernsehen, daran hat sich auch zu Beginn des Jahres 2024 nichts geändert: 7,58 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten für den neuesten Film "Kobold Nr. Vier" ein. Das waren knapp 400.000 weniger als zum Auftakt der kurzen Staffel vergangenes Jahr, reichte aber trotzdem für herausragende 27,1 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum.

Das ZDF schickte unterdessen seinen "Bergdoktor" ins Rennen, und auch hier gilt: Der Vorjahreswert wurde nicht ganz erreicht, sehr gut sah es trotzdem aus: 5,52 Millionen Personen sahen hier im Schnitt zu, was beim Gesamtpublikum 19,7 Prozent Marktanteil entsprach. Gemeinsam erreichten Das Erste und das ZDF damit also 47 Prozent aller Menschen, die am Donnerstagabend zwischen 20:15 Uhr und 21:45 Uhr lineares Fernsehen schauten.

Bemerkenswert auch, dass beide Sender selbst bei den Jüngeren zweistellige Marktanteile erzielen konnten: "Nord bei Nordwest" kam in der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen auf 10,3 Prozent Marktanteil, "Der Bergdoktor" erzielte sogar 12,4 Prozent. Nur RTL lockte mit der "3-Millionen-Euro-Woche" von "Wer wird Millionär" noch mehr junges Publikum vor den Fernseher.

Für die ARD funktionierte es zudem auch gut, im Anschluss mit dem "Zürich-Krimi" ohne Unterbrechung weiter auf die gleiche Programmfarbe zu setzen, 4,18 Millionen blieben für die Krimi-Wiederholung dran. Das hielt den Marktanteil bei starken 19,9 Prozent beim Gessamtpublikum. Im ZDF stand nach dem "heute-journal", das 4,31 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zählte, eine weitere "Megacitys"-Folge an. "Wenn es Nacht wird in Lagos" verfolgten noch 2,22 Millionen Menschen, die Marktanteile beliefen sich auf 11,1 Prozent insgesamt und 9,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.4, Marktstandard: Bewegtbild, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt