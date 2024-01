"Game of Thrones" ist im deutschen Free-TV einst noch bei RTLzwei beheimatet gewesen - auch, weil den größeren Privatsendern die Fantasy-Saga zu nischig erschien. Bei der Prequel-Serie "House of the Dragon" hat ProSieben nun allerdings zugeschlagen, am Montag erfolgte die Free-TV-Premiere zur besten Sendezeit. Die Quoten waren dabei durchaus beachtlich.

1,29 Millionen Menschen sahen sich die ersten beiden Folgen im Schnitt an, 490.000 davon kamen aus der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Der Marktanteil beim jungen Publikum lag bei 8,8 Prozent. Einen zweistelligen Marktanteil hat die Serie damit recht klar verfehlt, dennoch lag sie rund einen Prozentpunkt über dem ProSieben-Jahresschnitt 2023. Spannend wird es jetzt, wie gut die Serie ihr Publikum halten kann. Normalerweise schalten vor allem zum Start viele Menschen aus Neugier ein, die dann aber langfristig nicht dabei bleiben. Besonders viel Luft nach unten hat "House of the Dragon" allerdings nicht.

Einen verkorksten Abend erlebte dagegen Kabel Eins: Den Film "Im Körper des Feindes" sahen sich dort in der Primetime lediglich 480.000 Menschen an, in der klassischen Zielgruppe entsprach das schlechten 3,4 Prozent. "Die Nicolas Cage Story" steigerte sich später immerhin noch auf 4,0 Prozent.

In der Nische gab es mit Comedy Central und ntv zwei starke Sender, die sonst nicht in dieser Deutlichkeit hervorstechen. Beide Kanäle kamen auf jeweils 2,6 Prozent Tagesmarktanteil und waren so die erfolgreichsten in der Nische. Bei Comedy Central drehte unter anderem "Modern Family" am späten Abend mit teils mehr als 5 Prozent Marktanteil mächtig auf, ntv erreichte mit der Übertragung der Pressekonferenz zur Gründung der neuen Partei von Sahra Wagenknecht zur Mittagszeit 6,0 Prozent, hier sahen im Schnitt 250.000 Menschen zu. Mit einem Spezial zum Tod von Franz Beckenbauer waren am späten Abend zudem 3,5 Prozent drin.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.4, Marktstandard: Bewegtbild, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt