Für starke Quoten gesorgt haben am Samstagabend in erster Linie drei große Sender. Über allem schwebte die vom Ersten übertragene Handball-EM, die die Dschungelquoten merklich drückte. Achtbar geschlagen hat sich zudem das ZDF, das allerdings auf eine neue Folge von "Ein starkes Team" verzichtete und stattdessen einen Fall aus dem Jahr 2021 aufwärmte. Die von der UFA produzierte Krimireihe kam dennoch auf starke 6,05 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und damit starke 21,3 Prozent insgesamt. Bei den Jüngeren lag die Quote bei knapp unter fünf Prozent. Eine Wiederholung von "Der Alte" schloss sich ab 21:45 Uhr mit etwas mehr als vier Millionen Zusehenden im Schnitt an; die Durchschnittsquote lag bei guten 15,6 Prozent.

Die privaten Vollprogramme hatten am Samstagabend mitunter erhebliche Quotenprobleme. So kam Kabel Eins mit "FBI: Special Crime Unit" bis 22:15 Uhr nicht über 1,0 und 1,5 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen hinaus. 1,6 Prozent Marktanteil generierte der von RTLzwei gezeigte Film "Zoolander", während sich Vox bei "Die 5. Welle" mit mageren 2,7 Prozent bei den klassisch Umworbenen zufrieden geben musste. 0,63 Millionen Menschen sahen den Vox-Film, sogar nur 0,2 Millionen waren beim RTLzwei-Primetime-Film dabei.



550.000 Zuschauerinnen und Zuschauer gemessen wurden im Schnitt bei der ProSieben-Ausstrahlung von "Batman v Superman: Dawn of Justice" zur besten Sendezeit. Hier lag die Quote der 14- bis 49-Jährigen bei mageren 4,9 Prozent. Einzig Sat.1 landete ein Regal höher. Der dort ab 20:15 Uhr gesendete Film "Die Schöne und das Biest" sicherte sich 6,3 Prozent bei den Umworbenen.

Sat.1 und ProSieben hatten aber tagsüber teils riesige Probleme. In Sat.1 holte "Ein Engel auf Erden" ab kurz vor 15 Uhr weniger als ein Prozent Marktanteil, später kam die Serie auf maximal 2,4 Prozent. Bei ProSieben taten sich Sitcoms am späteren Nachmittag schwer: Nur 2,0 und 3,5 Prozent entfielen etwa auf "B Positive".

