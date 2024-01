Schon bislang sind die Spiele der deutschen Handball-Nationalmannschaft bei der laufenden Europameisterschaft im Ersten und beim ZDF auf riesiges Interesse gestoßen. Das am Montagabend ausgetragene Match gegen Ungarn hat die Quoten nun aber noch einmal auf ein neues Niveau gehoben. 8,45 Millionen Menschen sahen sich die Partie zur besten Sendezeit an, das ist eine deutliche Steigerung gegenüber den vorherigen Spielen. Bislang kam noch keine Übertragung auf mehr als 8 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Der Marktanteil am Montagabend lag bei hervorragenden 29,3 Prozent.

Noch etwas besser lief es beim jungen Publikum: 2,27 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer kamen aus der Altersklasse der 14- bis 49-Jährigen, das entsprach hier 32,7 Prozent Marktanteil. Keine andere Sendung, auch nicht das RTL-Dschungelcamp, kam an diese Werte heran. Und so fuhren die Mainzer einen ungefährdeten Primetime-Sieg in beiden Zuschauergruppen ein.

Und die Handball-Übertragung strahlte auch auf andere Programmteile des ZDF ab: "WISO" erreichte am Vorabend eine Reichweite von 3,01 Millionen, das war die höchste seit mehr als einem Jahr. Mit 12,1 Prozent Marktanteil für das Magazin kann man in Mainz zufrieden sein. Schon die knapp 15-minütige Vorberichterstattung auf das Spiel steigerte sich dann zur besten Sendezeit auf 6,17 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und mehr als 20 Prozent Marktanteil sowohl beim jungen Publikum als auch insgesamt. Ein verkürztes "heute journal" informierte in der Halbzeitpause zudem 7,27 Millionen Menschen. Zum Vergleich: Das Nachrichtenmagazin erreichte 2023 an keinem einzigen Tag eine höhere Reichweite.

Das Erste schlug sich angesichts dieser Konkurrenz eigentlich noch ziemlich gut. Eine Wiederholung von "Donna Leon" unterhielt zur besten Sendezeit 3,74 Millionen Menschen. Damit blieb man zwar hinter "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" bei RTL hängen, erzielte aber immerhin gute 12,9 Prozent Marktanteil. Aber schon die "Tagesthemen" fielen im Anschluss auf nur noch 7,6 Prozent zurück, hier sahen nur etwas mehr als 2 Millionen Menschen zu.

