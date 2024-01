am 27.01.2024 - 08:55 Uhr

3,9 Millionen Menschen sahen am Freitagabend gemäß vorläufiger Daten "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" im Programm von RTL gesehen. Für das Dschungelcamp war dies die beste Reichweite seit Sonntag, als die Sendung allerdings schon um 20:15 Uhr startete und wenige Minuten vor 21 Uhr bereits wieder vorüber war. Am Freitag nun meldeten sich Sonja Zietlow und Jan Köppen um 22:15 Uhr aus dem Dschungel, zu Ende war die Live-Sendung zwei Stunden später. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen gewann die RTL-Eventshow Fans hinzu. Im Schnitt waren knapp 1,7 Millionen Personen dieses Alters dabei, was ebenfalls dem besten Wert seit Sonntag entsprach.

Umso erstaunlicher war somit, dass sich RTLzwei mit seinem "Filmzeit"-Streifen vor die zuletzt genannten Sender setzte. "Killer's Bodyguard" gab mit 6,3 Prozent bei den Umworbenen eine richtig gute Figur ab. 0,9 Millionen Menschen schauten ab 20:15 Uhr zu – und auch später, direkt gegen "IbeS", lief es für den Sender mit Sitz in Grünwald, toll: 5,4 Prozent generierte "Criminal Squad" ab kurz nach 22:30 Uhr. Die guten Primetime-Werte sorgten dafür, dass RTLzwei im Marktanteils-Tagesranking bis auf Platz drei kam. Dafür reichten fünfeinhalb Prozent. Heißt auch: Andere Private backten sehr kleine Brötchen. Sat.1 etwa mit 4,9 Prozent oder Vox mit sogar nur 3,4 Prozent. Kabel Eins landete mit 2,4 Prozent nur minimal vor RTL up mit 2,3 Prozent.

