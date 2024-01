Die deutsche Handball-Nationalmannschaft hat das Erreichen des Finalspiels bei der Europameisterschaft im eigenen Land verpasst. Nach Halbzeitführung unterlag das Team gegen Dänemark letztlich mit 26:29. Live übertragen wurde das Match im Free-TV im Zweiten. Im Schnitt schauten 9,69 Millionen Menschen ab drei Jahren zu, somit war die Übertragung die mit Abstand meistgesehene Sendung des Freitags. Ermittelt wurden insgesamt starke 34,4 Prozent Marktanteil, bei den 14- bis 49-Jährigen zogen 2,95 Millionen Zuschauende überragende 42,2 Prozent Marktanteil nach sich.

Nach 17:45 Uhr hatte das ZDF bereits mit dem anderen Halbfinale, ausgetragen zwischen Frankreich und Schweden, gepunktet. Knapp 3,4 Millionen Personen schauten das Spiel und bescherten dem Zweiten somit 17,5 Prozent Marktanteil bei allen und 13,3 Prozent bei den Jüngeren. Das ZDF generierte am Freitag im Schnitt 18,9 Prozent Tagesmarktanteil beim Publikum ab drei Jahren und lag auch bei den 14- bis 49-Jährigen mit 17,7 Prozent an der Spitze – wenn hier auch nur knapp vor RTL mit ebenfalls richtig tollen 16,8 Prozent.



Das ZDF sicherte sich auch am späteren Abend noch starke Werte: Eine neue "heute show", die ab 22:30 Uhr lief, trotzte dem Dschungel mit 19,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, das "ZDF Magazin Royale" kam in dieser Altersklasse auf gute 13,3 Prozent. Insgesamt sicherten sich beide Formate 4,54 und 1,99 Millionen Fans. Die "heute-show"-Reichweite war derweil die stärkste seit dem Jahr 2021.

Zurück aber zum Sport: Denn das Halbfinal-Aus der deutschen Handballer war nicht das einzige Halbfinal-Aus des Freitags aus deutscher Sicht. Zuvor hatte bereits Tennisspieler Alexander Zverev den Finaleinzug bei den Australien Open verpasst - er führte zwischenzeitlich ebenfalls. Ab 9:45 Uhr und bis kurz nach 14 Uhr lief das 5-Satz-Match gegen Daniil Medvedev bei Eurosport. Im Schnitt schauten 661.000 Fans ab drei Jahren zu. Entsprechend stark waren die gemessenen Quoten: 10,5 Prozent Marktanteil generierte Eurosport bei den klassisch Umworbenen. 9,7 Prozent wurden insgesamt ermittelt.

Sky kann mit seiner Zweitliga-Konferenz, die ab 18:30 Uhr unter anderem das namhafte Duell zwischen Schalke und Kaiserslautern bereit hielt, zufrieden sein. 0,35 Millionen Menschen schalteten im Schnitt ein, bei den Jüngeren wurden 3,5 Prozent Marktanteil ermittelt. Das Hinspiel lief Anfang August übrigens nicht nur bei Sky, sondern auch bei Sport1 – und ist bis heute die in der Zielgruppe quotenstärkste Zweitliga-Übertragung des Senders in diesem Rechtezyklus.





Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.4, Marktstandard: Bewegtbild, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt