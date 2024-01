In der vergangenen Woche stellte die Sat.1-Abspeckshow "The Biggest Loser" einen neuen Negativ-Rekord auf. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag bei nur noch 3,6 Prozent - so wenig wie nie zuvor in der Geschichte des Formats. Damals spielte zeitgleich auch die deutsche Handball-Nationalmannschaft, insofern war das katastrophale Abschneiden zu erklären. Aber auch ohne diese starke Konkurrenz sah es in dieser Woche ganz schlecht aus.

Zwar ging es für "The Biggest Loser" auf 5,0 Prozent Marktanteil nach oben, damit kann in Unterföhring aber niemand zufrieden sein. Zumal auch die Reichweite bei nur 880.000 lag, das waren knapp 50.000 mehr als in der Vorwoche gegen die starke Handball-Konkurrenz. Bereits seit dem Start Anfang Januar tut sich die Abspeckshow in der Primetime merklich schwer und liegt deutlich unter den Werten, die sie in den zurückliegenden Jahren am Sonntagvorabend geholt hat.

Schlechte Nachrichten gibt es derweil auch für ProSieben, wo "House of the Dragon" den Abwärtstrend fortsetzte und nun erstmals unter die 1-Million-Marke fiel. Konkret sahen 910.000 Menschen zu, seit dem Serienstart sind nun schon fast 400.000 Zuschauerinnen und Zuschauer abhandengekommen. Der Marktanteil lag bei 7,5 Prozent und auch das ist der bislang niedrigste Wert, den die Serie bei ProSieben erzielt hat.

Nur langsam bergauf geht es unterdessen für die "Geissens" bei RTLzwei, am Montag reichte es für die erste Ausgabe des Abends aber immerhin zu 5,4 Prozent Marktanteil. Damit lief es so gut wie noch nie in diesem Jahr, eine weitere Folge fiel direkt im Anschluss aber schon auf nur noch 4,5 Prozent zurück. Die Reichweite der Dokusoap blieb über den Abend hinweg ziemlich konstant, beide Folgen erreichten etwas mehr als 600.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Gut verlief die Primetime für Kabel Eins: Den Film "X-Men: Zukunft ist Vergangenheit" sahen sich 760.000 Menschen an, das hatte 5,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe zur Folge.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.4, Marktstandard: Bewegtbild, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt