Mit einem durchschnittlichen Tagesmarktanteil in Höhe von 17,9 Prozent war RTL am Freitag die sehr deutlich dominierende Kraft auf dem Fernsehmarkt. ProSieben war das stärkste Privatprogramm dahinter mit 6,9 Prozent, das ZDF holte sieben Prozent. Natürlich war der RTL-Erfolg einmal mehr dem starken Dschungelcamp geschuldet, das sich nach 22:15 Uhr allerdings wieder etwas weiter von der 40-Prozent-Marke entfernte und diesmal auf 34,4 Prozent kam. Dafür legte die Reichweite beim Publikum ab drei Jahren stark zu – sie stieg auf den höchsten Wert seit der Primetime-Folge am Sonntag. Am Freitag wurden 3,87 Millionen "IbeS"-Fans gemessen.

Quotenrekord bei "Die Chefin"

"Navy CIS" nahm bei Kabel Eins langsam Fahrt auf. Der US-Krimi erreichte ab Viertel nach Acht gerade einmal 1,8 Prozent, lief dann nach 23:15 Uhr aber stärker. Hier mit 3,1 Prozent. Im ZDF wussten Krimis derweil vollends zu überzeugen. So kam "Die Chefin" bei den Jüngeren auf ungewohnt starke zehn Prozent Marktanteil. Keine Erstausstrahlung des bayerischen Krimis war bis dato in dieser Altersklasse erfolgreicher. Insgesamt wurden ab 20:15 Uhr 5,72 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer gezählt, die mit 21,7 Prozent für die Marktführung sorgten. "SOKO Leipzig" schloss sich mit 4,7 Millionen (18,1%) an. "heute show" und "ZDF Magazin Royale" sorgten noch für 3,34 und 1,51 Millionen Fans (15,2 und 8,6%) am späteren Abend.

Mäßig hatte der Abend für Das Erste begonnen. Dort reichte es für den 90-Minüter "Donna Leon: Ewige Jugend" für gerade einmal 10,8 Prozent bei allen. 2,84 Millionen Personen ab drei Jahren sahen das Programm.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.4, Marktstandard: Bewegtbild, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt