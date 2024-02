Sky-Sport-Chefredakteur Alexander Rösner bezeichnete es als "Riesengeschenk", das am Samstag ausgetragene Spitzenspiel zwischen Bayer 04 Leverkusen und dem FC Bayern München – den beiden tabellarisch mit Abstand besten Teams der Bundesliga. Und Rösner sollte Recht behalten. Erzielt wurden ab 18:30 Uhr ungewöhnlich hohe Reichweiten und Quoten, wenn auch nicht die höchsten der bisherigen Saison. So schauten im Schnitt 1,81 Millionen Menschen die Begegnung auf klassischem Wege (nicht einberechnet sind hier wie immer Kneipenbesucher oder Nutzung bei Sky Go) zu. Somit erzielte Sky Sport Bundesliga 8,1 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen war Leverkusens 3:0-Sieg sogar die zweitmeistgesehene Sendung des Tages hinter der "Tagesschau".

0,77 Millionen Menschen zwischen 14 und 49 Jahren schauten auf klassischem Wege zu, das entsprach einer Quote in Höhe von 17,8 Prozent. Nur das Spiel des Rekordmeisters gegen Dortmund im vergangenen Herbst (damals über 18%) war in dieser Saison noch gefragter. Zum Vergleich: In den vergangenen Wochen erreichte Sky mit dem Bundesliga-Spiel am Samstag um 18:30 Uhr Werte zwischen rund fünfeinhalb und sieben Prozent.



Deutlich beflügelt war auch "Das aktuelle Sportstudio" im ZDF, das ab 23 Uhr erste Free-TV-Bilder des Topspiels zeigte. 18,3 Prozent Marktanteil verbuchte das Zweite zu später Stunde – stärker lief die Traditionssendung zuletzt im November als sie kurz nach "Wetten, dass..?" zu sehen war. Anfang November 2023, als im "Sportstudio" erste Bilder von Bayern gegen Dortmund zu sehen waren, wurden übrigens nur 14,5 und rund 13 Prozent gemessen.



Im Gegenzug musste die "Sportschau" im Ersten am Vorabend insbesondere bei den Jüngeren deutlich Federn lassen. Die Highlight-Sendung fiel bei den 14- bis 49-Jährigen auf 12,2 Prozent. Insgesamt hielt sie aber einen Großteil ihres Publikums – die durchschnittlich ermittelte Reichweite lag bei 3,95 Millionen.

Am Samstagnachmittag fiel derweil die Sky-Konferenz erstmals in diesem Jahr auf weniger als eine Million Fans. Für die Einordnung der Zahlen ist allerdings Kontext wichtig: Weil es u.a. in Berlin zu deutlichen Verzögerungen infolge von Fanprotesten kam, endete die Konferenz nicht wie üblich gegen 17:30 Uhr. Das Union-Spiel etwa war erst gegen 18:10 Uhr beendet – und lief zuletzt dann quasi als Einzelspiel in der Konferenz, als Sky auf anderen Kanälen schon auf das nahende Spitzenspiel einstimmte. Die diesmal von 15:30 Uhr bis nach 18 Uhr dauernde Konferenz kam dennoch auf gute 17,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Und Sky Sport Bundesliga sicherte sich mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von fünf Prozent den fünften Rang unter den TV-Sendern.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.4, Marktstandard: Bewegtbild, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt