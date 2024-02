am 14.02.2024 - 09:28 Uhr

RTL zwei kann auf einen sehr erfolgreichen Dienstag zurückblicken, der Tagesmarktanteil lag mit 5,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen beim zweitbesten Wert dieses Jahres. Das lag zum Einen daran, dass "Mensch Retter" sehr erfolgreich auf den Dienstags-Sendeplatz zurückgekehrt ist. Um 21:15 Uhr erzielte die rund zweistündige Sendung einen hervorragenden Marktanteil von 6,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, im Schnitt sahen 510.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu.

Zuvor hatte "Hartz und Herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" den Abend schon mit starken 5,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen eröffnet, die Gesamt-Reichweite lag mit 0,62 Millionen hier noch etwas höher. Mindestens genauso wichtig war aber, dass "Hartz und Herzlich" schon den ganzen Nachmittag über für sehr gute Quoten sorgte: Ab 13:55 Uhr kam eine Folge über die "Benz-Baracken" auf 7,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, zwei Folgen aus Rostock erreichten ab 16:05 Uhr zunächst 8,8 Prozent, eine Stunde später immerhin noch 6,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe.

Die Soaps am Vorabend hingegen bereiteten auch am Dienstag wieder Sorge. "Köln 50667" kam nicht über 2,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus, "Berlin - Tag & Nacht" musste sich mit 3,7 Prozent in der klassischen Zielgruppe zufrieden geben.

Zufrieden sein mit dem Dienstag dürfte man auch bei Vox. "Hot oder Schrott - Die Allestester" erreichte um 20:15 Uhr einen Marktanteil von 8,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, eine weitere Folge zwei Stunden später ließ den Marktanteil dann noch auf 8,7 Prozent steigen. In der jungen Altersgruppe war Vox damit schon der erfolgreichste Privatsender beim jungen Publikum, nur "Die Notärztin" im Ersten und "Die Otto-Story" im ZDF erreichte mehr 14- bis 49-Jährige. 830.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen die Primetime-Ausgabe insgesamt, 600.000 waren am späteren Abend mit dabei.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.4, Marktstandard: Bewegtbild, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt