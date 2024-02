Nach wochenlanger Quoten-Tristesse durch "Kühlschrank öffne dich" hat sich die Situation für Sat.1 am Mittwochabend in dieser Woche spürbar aufgehellt. Die Rückkehr von "Das große Promibacken" verzeichnete 1,48 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und damit deutlich mehr als die Show mit den Profiköchen zuvor - die blieb durchweg unter der Marke von 1 Million hängen. An diesem Mittwoch waren zudem 460.000 Personen im Alter zwischen 14 und 49 Jahren beim "Promibacken" mit dabei, was in dieser Altersklasse zu sehr guten 9,2 Prozent Marktanteil führte.

Der Primetime hat es Sat.1 dann auch zu verdanken, dass man es auf einen Tagesmarktanteil von immerhin 7,6 Prozent brachte und damit hauchdünn vor ProSieben (7,5 Prozent) lag. Der Schwestersender fuhr in der Primetime mit "TV Total" zwar wieder richtig gut und holte 14,8 Prozent Marktanteil, aber schon das Finale von "Forsthaus Rampensau" im Anschluss brachte es nur auf 6,2 Prozent. Der Realityshow hat auch der neue Sendeplatz nicht geholfen, im Gegenteil. Mit 480.000 Zuschauern setzte es ein Reichweiten-Tief, "TV Total" kam zuvor noch auf 1,46 Millionen.

Das starke "TV Total" auf der einen und das erfolgreiche "Promibacken" auf der anderen Seite machten derweil RTL zu schaffen. Dort fielen "Die Bachelors" auf neue Tiefstwerte: So lag die Reichweite bei nur noch 1,10 Millionen und in der klassischen Zielgruppe kam das Format auf 9,9 Prozent. Schlechter lief es noch nie für die Kuppelsendung. Der akute Schwächeanfall ist aber nicht nur auf Sat.1 und ProSieben zurückzuführen, sondern auch auf das ZDF. "Aktenzeichen XY" erreichte beim jungen Publikum mehr als 21 Prozent Marktanteil und war damit so stark wie nie zuvor. "Stern TV" blieb bei RTL später bei nur 8,2 Prozent hängen.

Weil RTL nicht nur in der Primetime, sondern auch am Vorabend unter anderem mit "Alles was zählt" (8,9 Prozent) Probleme hatte, mussten sich die Kölner am Mittwoch mit einem schwachen Tagesmarktanteil in Höhe von 8,8 Prozent begnügen. Damit landete man ziemlich deutlich hinter dem ZDF (11,5 Prozent) auf Platz zwei aller Sender.

