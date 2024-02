Ab dem kommenden Freitag wird bei RTL zum Start ins Wochenende wieder getanzt. Entsprechend endete an diesem Freitag die "Lego Masters Allstars"-Staffel – allerdings auf relativ überschaubarem Quotenniveau. Bei den 14- bis 49-Jährigen sicherte sich das Primetime-Programm gerade einmal 11,1 Prozent – insgesamt schauten 1,18 Millionen Menschen ab drei Jahren zu.

Das führte dazu, dass ProSieben mit einer Film-Wiederholung an den Kölnern vorbei zog. Der um 20:15 Uhr angelaufene Streifen "Mission: Impossible – Fallout" landete nämlich bei 11,5 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, was durchaus überraschend die Marktführung im Alterssegment nach sich zog. Im Schnitt schauten 1,44 Millionen Leute zu. Für ProSieben war es der zweistärkste Freitags-Blockbuster in diesem Jahr, getoppt nur von "Batman Begins" direkt zu Beginn des Jahres.



Unter anderem damit erklärt sich auch, dass ProSieben den Freitag mit einem Zielgruppen-Tagesmarktanteil in Höhe von neun Prozent als Gewinner abschloss – und RTL nur Vierter wurde. Für die Kölner war es, das lässt der Blick auf die generierten 7,9 Prozent erahnen, kein guter Tag. Bis 18:45 Uhr kam nur die morgendliche "GZSZ"-Wiederholung auf zweistellige Marktanteile. Das heißt auch: Das sonst immer mindestens solide "Punkt 12" blieb am Freitag bei 8,9 Prozent hängen. Die Gerichtsshows von Barbara Salesch und Ulrich Wetzel holten danach 6,3 und 7,5 Prozent. "Verklag' mich doch" musste gar 5,6 Prozent akzeptieren.

"Alles was zählt" und "GZSZ", die beiden Vorabend-Dailys, blieben mit rund zehn und zirka elf Prozent in der klassischen Zielgruppe ebenfalls blass. Auch ProSieben kam nicht ohne Probleme durch den Tag. Hier fielen insbesondere die schwachen Werte nach 18 Uhr ins Auge. Ein "Simpsons"-Doppelpack etwa generierte ab 18.10 Uhr nur je 5,4 Prozent, die "Newstime" war zuvor auf 5,1 Prozent gekommen. "Galileo" sicherte sich nach 19:05 Uhr dann ebenfalls magere 6,4 Prozent.





Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.4, Marktstandard: Bewegtbild, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt