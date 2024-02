Nach rund zwei Jahren Quotenmisere im Anschluss an "TV Total" hat ProSieben in dieser Woche nun endlich ein sinnigeres Line-Up an den Start gebracht. Nach dem Comedy-Dauerbrenner mit Sebastian Pufpaff läuft nun testweise "Rent a Comedian" - und inhaltlich wusste das Format durchaus zu überzeugen (Hier geht’s zur DWDL.de-TV-Kritik). Das Publikum war zum Auftakt aber noch nicht in gewünschter Anzahl vorhanden.

"Rent a Comedian" erreichte mit der ersten Ausgabe 720.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, wobei 430.000 davon aus der klassischen Zielgruppe kamen. Damit lief es für das Format auf Anhieb spürbar besser als für "Zervakis & Opdenhövel. Live." in den zurückliegenden Jahren und auch der Marktanteil fiel mit 8,9 Prozent höher aus und lag über dem Senderschnitt. Angesichts des starken Vorlaufs hätte es aber auch noch ein wenig mehr sein können: "TV Total" brachte es zuvor noch auf 14,1 Prozent, hier sahen 1,28 Millionen Menschen zu. In jedem Fall ist es eine Situation, auf die man beim Sender nun aufbauen kann.

Später fiel ProSieben dann in den roten Bereich, angesichts der Tatsache, dass man ab 22:30 Uhr nur eine Wiederholung von "Das Duell um die Welt" zeigte, ist das aber auch keine Überraschung. Damit erreichte man nur noch 5,0 Prozent Marktanteil. Der Tagesmarktanteil von ProSieben lag bei 7,3 Prozent - kein wirklich glanzvolles Ergebnis.

Sat.1 war mit 7,5 Prozent noch etwas erfolgreicher unterwegs - und das hat man auch dem starken Abschneiden in der Primetime zu verdanken. "Das große Promibacken" drehte nach dem ohnehin schon guten Start in der Vorwoche jetzt nochmal auf: Die Reichweite kletterte auf 1,65 Millionen und in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen kam die Sendung auf 11,5 Prozent Marktanteil. Zum Start erreichte das Format noch 9,2 Prozent.

Auf einem weiterhin enttäuschenden Niveau verharrt dagegen "Die Bachelors" von RTL: Nur 1,29 Millionen Menschen sahen sich die neueste Ausgabe der Kuppelsendung an, 520.000 davon kamen aus der klassischen Zielgruppe. Das entsprach 9,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Das "RTL Direkt"-Spezial mit Frank Walter Steinmeier brachte es danach nur noch auf 850.000 Zuschauende sowie 6,5 Prozent. Und auch "Stern TV" kam nicht über 9,0 Prozent hinaus.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;