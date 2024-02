Trotz einiger Veränderungen ist es am Samstag unverkennbar gewesen, dass RTL mit "Schlag den Besten" eine Marke im Programm hatte, die man sonst wohl eigentlich eher bei ProSieben verorten würde. Den Zuschauerinnen und Zuschauern war das egal, sie schalteten ein: 2,08 Millionen Menschen sahen sich den Auftakt in die vierteilige Show-Reihe an, schon beim Gesamtpublikum entsprach das guten 9,5 Prozent Marktanteil. "Schlag den Besten" war damit zudem das reichweitenstärkste Format im Privatfernsehen am Samstag.

Noch besser lief es natürlich beim jungen Publikum: 740.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren sorgten für den ungefährdeten Primetime-Sieg, der Marktanteil in dieser Altersklasse lag bei hervorragenden 15,4 Prozent. Nun muss sich in den kommenden Wochen zeigen, ob die guten Werte nur der Neugier des Publikums geschuldet waren - oder ob die Show diese auch über mehrere Ausgaben hinweg halten kann. Der Auftakt ist jedenfalls gelungen.

Und auch eine Wiederholung von "Take Me Out" schlug sich am späten Abend angesichts von 12,8 Prozent Marktanteil noch sehr gut, hier sahen 860.000 Menschen zu. Dass es am Ende dennoch nur zu einem Tagesmarktanteil in Höhe von 9,8 Prozent reichte, ist vor allem auf die schwache Daytime zurückzuführen. Zwischen 6 und 20:15 Uhr kam kein einziges Format auf einen zweistelligen Wert - nicht einmal "RTL Aktuell", für das diese Hürde normalerweise kein Problem ist. Mit 9,9 Prozent Marktanteil blieb die Nachrichtensendung aber auch nur denkbar knapp unter der Marke hängen.

Vox erlebte mit 6,3 Prozent Tagesmarktanteil keinen sehr guten Tag, hielt sich damit aber immerhin vor ProSieben (5,2 Prozent) und Sat.1 (5,1 Prozent), die sich in äußerst schwacher Form zeigten. In der Primetime kam Vox mit "Transporter 3" auf etwas mehr als eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 6,7 Prozent in der Zielgruppe. Am Vorabend lagen "Hundkatzemaus" und "Der Hundeprofi" bei noch besseren 9,5 und 7,5 Prozent, der "Shopping Queen"-Marathon erreichte davor teilweise aber nur 3,2 Prozent.

Mehr zu "Schlag den Besten" Die "Schlag den..."-Inflation: Wie viele Folgen verträgt das Fernsehen?

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;