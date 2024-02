Nachdem das Dschungelcamp-Nachspiel in der vergangenen Woche die Quoten von "Wer stiehlt mir die Show?" spürbar gedrückt hat, konnte die ProSieben-Show mit Joko Winterscheidt an diesem Sonntag wieder kräftig zulegen und völlig ungefährdet den Tagessieg in der Zielgruppe einfahren. Durchschnittlich 1,34 Millionen 14- bis 49-Jährige sahen die neueste Ausgabe und trieben den Marktanteil auf 22,6 Prozent - gegenüber den vorläufig gewichteten Zahlen der Vorwoche bedeutete das ein sattes Plus von über fünfeinhalb Prozentpunkten.

Insgesamt gewann "Wer stiehlt mir die Show?" binnen Wochenfrist fast eine halbe Million Fans zurück: Im Schnitt zählte ProSieben am Sonntagabend 1,96 Millionen Menschen, die 7,8 Prozent Marktanteil entsprachen. Das Zusammenspiel mit "Late Night Berlin" klappte im weiteren Verlauf des Abends jedoch nur bedingt: Die Wiederholung vom Dienstag kam ab 23:21 Uhr trotz des Rückenwinds nicht über 310.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie einen Marktanteil von 7,5 Prozent in der Zielgruppe hinaus.

Bemerkenswert ist allerdings, dass ProSieben am Sonntag die Tagesmarktführerschaft mit 10,9 Prozent Marktanteil schaffte, obwohl abseits von "Wer stiehlt mir die Show?" keine andere Sendung einen zweistelligen Wert erzielte. Einziger echter Lichtblick im Tagesprogramm war "Galileo X-Plorer", das am Vorabend noch gute 9,2 Prozent Marktanteil erzielte. Doch auch für RTL gab's zum Wochenausklang nur wenig zu holen - selbst "RTL aktuell" blieb um 18:45 Uhr in der Zielgruppe einstellig. Immerhin: Am späten Abend steigerte sich "Stern TV am Sonntag" noch auf 10,8 Prozent, nachdem "Fast & Furious 8" zuvor nicht über 8,9 Prozent hinausgekommen war.

Beim Gesamtpublikum wiederum lieferten sich zur besten Sendezeit die Öffentlich-Rechtlichen das Duell um den Spitzenplatz. Hier setzte sich der "Polizeiruf 110" mit 7,38 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 24,8 Prozent Marktanteil gegen einen weiteren "Frühling"-Film im ZDF durch. Dieser war mit 6,19 Millionen Personen und einem Marktanteil von 20,8 Prozent ebenfalls stark. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen erwies sich die Reihe mit Simone Thomalla dank eines Marktanteils von 9,6 Prozent als Erfolg. Der "Polizeiruf 110" wiederum ging mit 14,7 Prozent als größter ProSieben-Verfolger hervor.

"Caren Miosga" brachte es - nach mehrwöchiger Pause - im Anschluss an den Krimi übrigens noch auf 3,18 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, was die bisher niedrigste Reichweite des ARD-Talks bedeutete. Auch beim jungen Publikum markierte die Sendung mit einem Marktanteil von 5,2 Prozent einen Tiefstwert. Im ZDF drehte die neue schwedische Serie "Iris - Die Wahrheit" dagegen zu später Stunde auf bis zu 19,0 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum auf, den Auftakt hatten um 22:15 Uhr im Schnitt 3,11 Millionen Menschen verfolgt. Die neue ZDFneo-Serie "Out of Touch" verlor hingegen kräftig: Von 160.000 Personen, die um 20:15 Uhr einschalteten, waren bei der dritten Folge um 20:55 Uhr nur noch halb so viele dabei.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;