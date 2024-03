Nach dem bereits sehr starken Staffel-Auftakt hat "Let's Dance" bei RTL seinen Marktanteil in dieser Woche sogar noch einmal spürbar ausbauen können. Mit 1,13 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauerinnen und Zuschauer, die im Schnitt über vier Stunden dabei waren, verzeichnete die Tanzshow am Freitagabend einen herausragenden Marktanteil von 24,4 Prozent. Gegenüber der Vorwoche legte "Let's Dance" damit noch einmal um über eineinhalb Prozentpunkte zu und lag sogar knapp über dem Marktanteil der Finalshow 2023.

Ohnehin muss man schon bis zum Finale der 2021 ausgestrahlten Staffel zurückgehen, um einen besseren Wert zu finden. Dazu kommt, dass "Let's Dance" auch in der von RTL auserkorenen Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen mit 21,7 Prozent Marktanteil nicht zu schlagen war. Insgesamt punktete die Show im Schnitt bei 3,86 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern, die für einen Marktanteil von 18,7 Prozent sorgten. Mehr Menschen lockten am Freitag nur die beiden ZDF-Krimiserien und die "Tagesschau" vor den Fernseher.

Sehr gut klappte außerdem das Zusammenspiel mit dem "Exclusiv Spezial", das nach Mitternacht noch 1,86 Millionen Menschen bei RTL hielt und den Gesamt-Marktanteil auf 19,4 Prozent trieb, während in der klassischen Zielgruppe noch überzeugende 15,7 Prozent drin waren. Der durchweg starke "Let's Dance"-Abend beflügelte zugleich den Tagesmarktanteil des Privatsenders, der mit 15,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen einen mehr als doppelt so hohen Wert wie der Zweitplatzierte erzielte. Verglichen mit Sat.1 war RTL am Freitag sogar mehr als drei Mal so stark.

Formel 1 punktet bei RTL und Sky

Doch es war nicht nur "Let's Dance", auf das sich RTL verlassen konnte: Schon die "Punkt"-Magazine am Morgen überzeugten mit Werten zwischen 11,3 und 13,8 Prozent, auch wenn das "Sat.1-Frühstücksfernsehen" mit tollen 21,8 Prozent aufblühte. Aber auch "Punkt 12" und "RTL aktuell" waren mit Werten von 14,7 und 15,8 Prozent sehr gefragt. Zudem feierte die Formel 1 ein erfolgreiches Comeback: Das Qualifying aus Bahrain erreichte - auf ungewohntem Freitags-Terrain - ab 17:00 Uhr gute 12,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe und lockte insgesamt 1,01 Millionen Fans zu RTL.

Sky litt übrigens nicht unter der Free-TV-Konkurrenz und kam mit seiner Live-Übertragung ab 16:30 Uhr im Schnitt auf starke 7,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe sowie insgesamt weitere 250.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Der Pay-TV-Sender punktete am Vorabend schließlich auch noch mit der 2. Bundesliga, die unter anderem mit dem Spiel zwischen Schalke und St. Pauli aufwartete. Durchschnittlich 610.000 Fans waren ab 18:30 Uhr dabei, in der Zielgruppe überzeugte Sky mit einem Marktanteil von 6,3 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;