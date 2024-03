Nach einer Saison Pause fährt die Formel 1 wieder bei RTL – sieben der insgesamt 24 Rennen laufen via Sublizenz von Sky auch im Free-TV. Zum Auftakt gab es noch eine andere Premiere. Das Rennen in Bahrain fand nicht wie gewohnt am Sonntag, sondern schon am Samstagnachmittag statt. Um kurz nach 16 Uhr deutscher Zeit schalteten die Ampeln auf grün, rund eineinhalb Stunden fand Max Verstappen – wer sonst? – als Sieger des Grand Prix fest. Das Renngeschehen verfolgten bei RTL am Samstagnachmittag im Schnitt 1,9 Millionen Personen. Somit fiel die Reichweite deutlich niedriger aus als zuletzt. 2022 schwankten die Werte der damals vier RTL-Rennen bei zwischen 2,04 und 2,9 Millionen, 2021 waren teils sogar mehr als vier Millionen Menschen dabei.

Mit den Quoten bei den 14- bis 49-Jährigen dürfte RTL dennoch zufrieden sein. Erzielt wurden nämlich gute 16,8 Prozent - 2022 lag der RTL-Formel 1-Schnitt bei rund 13,4 Prozent. Somit überholte die Formel 1 am Samstag im Free-TV auch die Sky-Bundesliga-Konferenz im Pay-TV. Die fünf Spiele des Nachmittags brachten dem Pay-TV-Sender diesmal 15,5 Prozent Marktanteil ein. Der aktuelle Saisonschnitt für die Samstagnachmittag-Konferenz liegt derzeit bei etwa 17,9 Prozent. Im Schnitt schauten rund 1,1 Millionen Personen zu, diesmal waren es 0,93 Millionen.



Sky machte sich natürlich auch selbst Konkurrenz, denn das Formel 1-Rennen aus Bahrain lief freilich auch auf Sky Sport F1. Dort schauten rund 430.000 Menschen zu – deutlich weniger als beim Saisonauftakt 2023. Dieser lief damals aber nicht im Free-TV – und fand auch nicht gegen die Bundesliga-Konkurrenz statt. Knapp 0,9 Millionen Menschen sahen den Bahrain-Grand-Prix vor einem Jahr bei Sky. Und dennoch darf man beim Pay-TV zufrieden sein, vor allem mit Blick auf die Zahlen bei den 14- bis 49-Jährigen. 8,4 Prozent Marktanteil holte das Rennen hier – sodass zwischen 16 und kurz nach 17:30 Uhr also etwa jeder vierte Fernsehende den Rennboliden zusah.

Zurück aber nochmal zu RTL, wo das Magazin "Gala" überhaupt nicht von der vorherigen Formel 1-Berichterstattung profitierte. Ab 18:15 Uhr kam es auf gerade einmal 4,9 Prozent. Auch "RTL Aktuell" tat sich am Samstag ab 18.45 Uhr mit dann im Schnitt 9,2 Prozent in der Zielgruppe schwerer als üblich.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;