RTL ist derzeit sonntags wieder auf den Hund gekommen, fährt mit seinen tierischen Formaten derzeit allerdings längst nicht mehr so gut wie in der Vergangenheit. So verzeichnete eine neue Folge "Die Unvermittelbaren - mit Martin Rütter" auf dem Sendeplatz um 15:45 Uhr im Schnitt nur einen Marktanteil von 7,3 Prozent, nachdem eine Wiederholung der Reihe im Vorfeld sogar bei 3,2 Prozent hängen geblieben war. Insgesamt erreichte die neue Rütter-Folge aber immerhin 920.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Während "Exclusiv" und "RTL aktuell" die Zielgruppen-Marktanteile im Anschluss zunächst auf 11,6 und schließlich sogar 14,8 Prozent steigen ließen, kam ab 19:05 Uhr das nächste Hunde-Format unter die Räder. "Die Hundedetektive - Rettung für verlorene Vierbeiner" konnte zum Auftakt nur 1,19 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Fernseher locken, das weniger als halb so viele wie noch zuvor bei "RTL aktuell". In der Zielgruppe sackte der Marktanteil auf desolate 5,4 Prozent ein.

Deutlich stärker war zu diesem Zeitpunkt der Dokusoap-Klassiker "Ab ins Beet!" bei Vox, der von 1,45 Millionen Menschen gesehen wurde und mit einem Marktanteil von 10,3 Prozent in der Zielgruppe überzeugte. Aber auch "Galileo X-Plorer" lag bei ProSieben mit 8,5 Prozent noch deutlich vor RTL. Für "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich" ging's in Sat.1 nach dem Staffel-Bestwert der Vorwoche dagegen auf 7,8 Prozent nach unten. Mit Blick aufs Gesamtpublikum kann der Sender aber trotzdem zufrieden sein, denn mit 2,29 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern lag der Marktanteil hier bei 10,0 Prozent, in der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen punktete das Format zudem mit guten 8,7 Prozent.

In richtig guter Form präsentiert sich im Vorabendprogramm zudem auch weiterhin die ZDF-Dokureihe "Terra X", die mit ihrer Reihe "Was die Welt am Laufen hält" schon wieder einen zweistelligen Marktanteil beim jungen Publikum einfuhr. Mit 550.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren erzielte "Terra X" am Sonntag um 19:30 Uhr richtig gute 10,3 Prozent. Insgesamt sorgten 4,20 Millionen Menschen sogar für einen Marktanteil von 16,1 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;